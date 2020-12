Punch Powertrain kreunt onder de coronacrisis. Bovendien sleutelt de specialist in versnellingsbakken volop aan een nieuwe generatie producten voor hybride en elektrische wagens. Vanaf 2025 moet het bedrijf weer op volle toeren draaien, belooft de Mexicaanse CEO Jorge Solis.

Waar tot begin dit jaar nog een tientallen meters lange productielijn stond, gaapt vandaag een kale plek. Ook op de andere lijnen rollen niet veel toestellen op "de autosnelweg", zoals de automatische band in de fabriek van Punch Powertrain in Sint-Truiden wordt genoemd. De productie verschuift naar de fabrieken in de Chinese steden Nanjing en Ningbo. Eén productielijn is al ontmanteld. Na Nieuwjaar wordt het drieploegensysteem in de fabriek - waar de helft van het personeel al economisch werkloos is - afgebouwd tot een systeem met één of twee ploegen. Voeg daarbij nog de slechte cijfers van 2019 ( zie tabel Punch Powertrain in cijfers) én de coronacrisis. Is de fabriek in Sint-Truiden een vogel voor de kat? Het voorbije decennium was Punch Powertrain nochtans een van de meest uitgesproken Limburgse groeiers. Het aantal werknemers snelde er van 180 in 2010 naar 1083 in 2018. Sindsdien ging het alleen maar bergaf.Nochtans belooft de Mexicaan Jorge Solis, sinds vorig jaar de CEO van de onderneming, gouden jaren. "We zitten in het diepste van het dal. Het kan nu alleen maar bergop gaan voor onze groep. Punch Powertrain zit centraal in een markt met enorme technologische verschuivingen." Tot voor drie jaar stoelde het succes van het bedrijf op versnellingsbakken van een oudere generatie. Die worden nog altijd in hoofdzaak in China verkocht. Dat is goed voor ruim 70 procent van de geconsolideerde omzet. De rolverdeling tussen Sint-Truiden en de twee Chinese fabrieken was duidelijk afgelijnd: de Limburgers maakten de kerncomponenten, de Chinezen deden de assemblage tot het eindproduct. Die werkwijze was in 2017 goed voor ruim 700.000 versnellingsbakken. Maar de Limburgers hebben niet op hun lauweren gerust. Al enkele jaren sleutelen ze volop aan een nieuwe generatie versnellingsbakken. Maar liefst 40 procent van de werknemers zijn actief in onderzoek en ontwikkeling. Die nieuwe ontwikkelingen zijn nu stilaan klaar voor massale productie. "Dat zijn transmissiesystemen voor hybride en elektrische wagens", duidt Jorge Solis. "In 2025 zullen wij al veel meer versnellingsbakken leveren voor hybride en elektrische wagens dan traditionele transmissiesystemen. We spreken dan voor de fabriek in Sint-Truiden over een jaarproductie van meer dan 600.000 onderdelen voor versnellingsbakken." De doorstart van de fabriek zou volgend jaar op toerental komen. Punch Powertrain heeft al een contract beklonken met een van de grootste autoproducenten ter wereld, al blijft de naam geheim. Midden volgend jaar start de massaproductie. Maar nog veel belangrijker worden de orders vanaf eind 2022 voor de Franse beursgenoteerde PSA Groep, de producent van onder meer Citroën, Opel en Peugeot. Half september hielden beide bedrijven de joint venture Punch Powertrain PSA e-transmissions boven de doopvont. Punch Powertrain bracht daarin zijn tak met de nieuwe generatie versnellingsbakken onder, de Franse autogroep injecteerde 70 miljoen euro in het maatschappelijke kapitaal, waarvan 50 miljoen euro al is betaald."Behalve cash leveren de Fransen ons vooral omzet en activiteiten", zegt Jorge Solis verheugd. "Ik hoop dat we de volgende jaren nog meer zulke partners kunnen vinden, die zowel cash als omzet opleveren. Die zijn veel interessanter dan een bank of een investeringsfonds. Die streven enkel naar meerwaarde, maar brengen ons geen extra omzet." Het contract met PSA moet de Limburgers een versnelling hoger doen schakelen. "Onze versnellingsbakken passen in alle hybride en plug-inhybride modellen van de groep. Ze kunnen op alle productieplatformen voor zulke wagens van de autogroep worden gemonteerd. We hebben de voorbije jaren heel veel geïnvesteerd om dat mogelijk te maken. Sint-Truiden wordt omgebouwd voor de nieuwe generatie. In 2025 betekenen die nieuwe systemen 60 à 70 procent van onze groepsomzet." Solis klinkt rotsvast overtuigd van de toekomst van de groep. Zelfs de coronacrisis zal dat elan niet breken. "Uiteraard krijgen wij klappen door corona. Dit jaar zullen we vermoedelijk 300.000 versnellingsbakken assembleren. Daarmee verliezen we ongeveer een kwart van onze omzet. Maar de situatie verbetert elk kwartaal. Ten laatste in 2024 draaien we weer op volle toeren. Covid-19 snijdt minder diep dan de financiële crisis van 2008-2009. Toen viel tot 80 procent van de omzet in de wereldwijde autosector weg. Het herstel duurde veel langer." De CEO is bijzonder ambitieus. "Noem mijn doelstellingen gerust agressief. We mikken op een omzet van 3 miljard euro in 2025. Bovendien moeten we uitgroeien tot een wereldwijde speler. Vandaag staan we vooral sterk in Azië, en dan in hoofdzaak China. In India zijn we niet aanwezig. In Europa hebben we wat activiteiten, in Amerika staan we nergens. Bij onze groeiplannen horen ook nieuwe fabrieken op andere continenten." Ook aan zijn directiecomité heeft Solis duchtig getimmerd. Zelf heeft hij een lange carrière bij de Franse beursgenoteerde autotoeleveraar Valeo achter de rug. De voorbije tien jaar werkte hij voor de Amerikaanse producent van onderdelen voor industriële voertuigen Wabco. Zijn internationale netwerk is dan ook wijdvertakt. Bij Renault-Nissan plukte hij Gaspar Gascon weg, het wereldwijde hoofd productontwikkeling. Gascon is nu hoofd technologie in Sint-Truiden. Nog een internationale klepper is de verkoop- en marketingdirecteur Sébastien Mazoyer, ook een ancien van Valeo. "Ik wil mensen met een hoop internationale ervaring in de autosector. Waarom die bij een relatief onbekende speler als Punch Powertrain komen? Het moet leuk blijven. Bij een multinational zit je gekneld. Ik wil vooral niet de bureaucraat uithangen. Zelfs niet met 3 miljard euro omzet."