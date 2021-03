In Gent slaan jonge twintigers de handen in elkaar om klantgerichte zorgmodellen op te starten. Hun zakelijk model draait zowel om advies als om het opbouwen van participaties.

In volle coronacrisis besloten Emiel Lippens, Brecht Hanssens en Shane De Vreese een incubator voor biomedische start-ups op te richten. 3C Ventures zet in op patiëntgerichte innovaties of, om het met zoemwoorden te zeggen, in customer centric care. "Historisch is de zorg gecentreerd rond dokters en medische professionals", zegt Shane De Vreese. "Wij denken dat de zorg van de toekomst meer patiëntgericht wordt. Daarbij komt er ook meer aandacht voor de beleving van de klant of de patiënt."Het ondernemerstrio ziet aan de Vlaamse universiteiten een explosie van biomedische innovaties. Ze schetsen een toekomstbeeld met een zorgsysteem dat meer inzet op preventie, dat dankzij verzamelde data steeds meer gepersonaliseerd en predictief is, maar ook een toekomstige zorg die steunt op participatie van de patiënt. "Het magische pilletje dat alles oplost, bestaat niet", zegt De Vreese. "We zien het bewustzijn almaar groeien dat gezondheid ook een actieve deelname van de patiënt vergt."Op dat kruispunt van innovaties en een toenemende participatie van patiënten ligt volgens 3C Ventures een opportuniteit. De Vreese: "Vele academische innovaties geraken nooit op de markt omdat ze geen investeerders vinden. Die vinden de innovatie vaak wel interessant, maar zien op tegen de tijd die het kost om artsen en medische professionals te overtuigen. Dan investeren ze liever in innovaties met lagere drempels. Durfkapitaal verkiest sectoren die voorspelbaarder en makkelijker om op te schalen zijn." 3C Ventures wil die innovaties in een vroeg stadium oppikken en via sociale media rechtstreeks naar de eindgebruiker trekken. Zodra is aangetoond dat er een markt voor is, proberen ze alsnog investeerders aan boord te halen en een team te rekruteren om de start-up verder te gaan leiden. "Wij geloven dat het verhaal wijzigt als je digitaal ondernemerschap samenbrengt met biomedische innovaties", zegt Brecht Hanssens. "Wij zijn experts in digitaal ondernemerschap en kunnen daardoor kansen bieden aan innovaties die anders in de kast blijven liggen." Naar verluidt heeft 3C Ventures al drie projecten lopen. Het belangrijkste daarvan is Zinkh. Een bedrijf dat een zinkgebaseerde oplossing combineert met een nachtbitje om de bacteriële balans in de mond gezond te houden. Het is voor mensen met bloedend tandvlees een hulpmiddel. "Wij hebben een website gecreëerd en online geadverteerd", vertelt De Vreese. "Toen we op die manier voor 50.000 dollar verkoopcijfers konden voorleggen, werd het makkelijker om een businessangel te overtuigen."3C Ventures mikt naar eigen zeggen op langetermijnpartnerschappen. Om dat engagement te benadrukken werken ze niet volgens uurtje-factuurtje, maar nemen ze een participatie in de start-ups die ze begeleiden. Brecht Hanssens: "We stappen mee in het verhaal en dat maakt ons advies geloofwaardig. Maar het betekent niet dat we succes kunnen garanderen. Ondernemen is nu eenmaal risico's nemen." Amper een jaar na de oprichting zijn er acht mensen betrokken bij het jonge bedrijf. "Over vijf jaar zijn we idealiter uitgegroeid tot een referentie voor mensen die bezig zijn met biomedische innovaties", hoopt De Vreese. "We hebben het goed gedaan als zij weten dat de kans op slagen voor hun project structureel toeneemt als ze met ons samenwerken." Door het businessmodel te richten op consumenten en volledig voor schaalbaarheid via e-commerce te kiezen, mikt 3C Ventures per definitie op de hele wereld als markt. "Eigenlijk zijn we een nichespeler, maar als de wereld je speelterrein is, wordt een niche natuurlijk wel groot", zegt De Vreese.