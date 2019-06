De 36-jarige Jonas Dhaenens wil er niet te lang bij stilstaan dat hij vanuit zijn slaapkamer een techbedrijf heeft opgebouwd dat meer dan een miljard euro waard is. "Ik wil op de lange termijn voort groeien, dan komt de kaap van 2 of zelfs 4 miljard vanzelf wel dichterbij."

In september wil Jonas Dhaenens een groot feest geven. Zijn bedrijf Combell bestaat dan twintig jaar. Het is een on-Vlaams succesverhaal. In 1999 begon hij vanuit zijn slaapkamer met de verhuur van domeinnamen en webruimte. Net geen twintig jaar en zestig overnames later staat de 36-jarige Oost-Vlaming aan het hoofd van een gediversifieerde verhuurder van internetinfrastructuur die actief is in België, Nederland, Denemarken, Zwitserland en Zweden. Combell werd vorig jaar op 700 miljoen euro gewaardeerd en nu volgt een nieuwe reuzensprong. Afgelopen week kondigde Dhaenens een fusie met de Nederlandse sectorgenoot TransIP en de oprichting van een nieuwe holding team.blue aan.

