Jonas Dhaenens, CEO van team.blue, is de derde genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Jonas Dhaenens

...

"Overnames kun je niet timen. Je moet vaak inspelen op kansen en deze konden we niet laten liggen. Turkije is een grote en jonge economie met veel potentieel in e-commerce. We hebben dit jaar ook een Bulgaarse speler overgenomen. We hebben altijd gewerkt om sterk te staan in de kleine landen, maar we zijn ondertussen ook het nummer twee in Italië en het nummer drie in het Verenigd Koninkrijk." "In de eerste maanden van de lockdown leefden we van week tot week. We hielden de cashflow en onze klantenportefeuille voortdurend in de gaten. Maar onze ongerustheid ebde snel weg. Het aantal nieuwe klanten kwam 30 procent boven de doelstellingen uit. Door de coronacrisis moesten kmo's, ons doelpubliek, versneld investeren in digitalisering. Die evolutie zal structureel zijn. We kunnen nog meer een sleutelrol spelen voor onze ruim 2 miljoen klanten. Domeinnamen en webhosting blijven de kern, maar daaromheen hebben we ook een aanbod om webshops of kantoor- en collaboratieprogramma's online op onze infrastructuur te doen draaien." "Ik kon vroeger veel operationele zaken nog rechtstreeks aansturen. Nu moet ik eerst groepen mensen overtuigen, elk met hun verschillende belangen en cultuur. Mijn managementteam is ook fors uitgebreid en internationaler geworden. Er zijn nu zes nationaliteiten. Daarnaast spendeer ik ook veel meer tijd aan interne en externe relaties, in het bijzonder aan overleg met mijn medegrootaandeelhouders. Ali Niknam, de oprichter van TransIP, Hg Capital (een groot Brits fonds, nvdr) en ik hebben elk een derde van de aandelen. Dat is een veel grotere en complexere organisatie dan pakweg vijf jaar geleden. Ik concentreer me op de langetermijnvisie en de strategie." Team.blue behoort tot de grootste Europese spelers in de hosting van websites, webshops, e-mail en andere verwante onlinediensten. De klantenportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit kmo's. Aan de basis van het bedrijf ligt het Gentse Combell, dat nog altijd de merknaam in België is. Jonas Dhaenens en zijn klasgenoot Frederik Poelman begonnen in 1999 van op de schoolbanken als tussenschakel in de verkoop van domeinnamen en opslagruimte voor websites. In 2019 werd de groep boven Combell omgedoopt tot team.blue na een fusie met het Nederlandse TransIP. In datzelfde jaar maakte het bedrijf nog een reuzensprong met de overname van het Italiaanse Register Group. "Het team heeft zich niet alleen weerbaar getoond om de coronacrisis op te vangen, de groep werd ook hertekend om er een hechter bedrijf van te maken. Vroeger was alles strikter opgedeeld per land. Dat veranderen we nu geleidelijk aan. Er zijn nog altijd verschillende merken, maar het aanbod is meer uniform en versterkt, onder meer door best practices beter uit te wisselen." "We zijn nog even bezig met de integratie van de groep en daarnaast blijven we focussen op de groei. Overal willen we onze posities versterken en via overnames nieuwe landen betreden, zelfs grote landen." Team.blue volgt al bijna twintig jaar dezelfde strategie: het groeit zowel door overnames als met de bestaande diensten. Daardoor is het bedrijf ondertussen de marktleider of minstens een van de topdriespelers in de dertien landen waar het actief is. Team.blue kondigde in volle coronacrisis in juni de overname van het Turkse Natro aan. Enkele weken later volgde de overname van een Bulgaarse sectorgenoot, Superhosting.bg. Team.blue is een van de weinige Belgische unicorns, techbedrijven die private investeerders op meer dan 1 miljard dollar waarderen.