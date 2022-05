In tien jaar veranderde Belfius van een noodlijdende instelling in een bank met gediversifieerde inkomsten, een mooie rendabiliteit en een solide groeitraject. De inbreng van CFO Johan Vankelecom in die metamorfose is moeilijk te overschatten. Vankelecom is de vijfde genomineerde voor de CFO of the Year.

" Connecting the dots", zo omschrijft Vankelecom zijn visie en werkwijze: "Je moet er als CFO samen met je team voor zorgen dat je alle dimensies en stakeholders meeneemt en verbindt in de strategie: de klanten, de aandeelhouder, de toezichthouder, de commerciële groei, de soliditeit, de winstgevendheid. Daarom is een heldere en begrijpelijke communicatie heel belangrijk. Je wilt dat iedereen weet waarom strategische beslissingen genomen worden."

Sinds Belfius in 2011 uit de Dexia-groep gehaald werd, lag Vankelecom mee aan de basis van de belangrijkste beslissingen en strategische keuzes. Tussen 2011 en 2014 speelde hij een sleutelrol in de afbouw van risicovolle portefeuilles, waardoor de bank het klantenvertrouwen, haar solvabiliteit en haar risicoprofiel kon verbeteren. Tegelijk droeg hij bij tot het herstel van de commerciële franchise, door te durven investeren in de nieuwe naam en de mobiele app en door de productiviteit structureel te verhogen.

"Onze kosten-inkomstenverhouding was te hoog", legt hij uit. "Daarom hebben we alle interne processen gescreend in functie van de waarde die ze creëerden voor de klant. Wat niets opleverde, is geschrapt. Uit dat traject van achttien maanden is een investeringsprogramma voortgekomen, om de nuttige zaken te versterken. Onze kosten-inkomstenratio is in tien jaar gedaald van ongeveer 80 naar 55 procent."

Nieuwe inkomsten

Vankelecom voorzag ook dat de rente zou dalen en lang laag zou blijven: "Simulaties toonden dat dit voor Belfius een groot risico inhield. Een dalende rente zou de marges en de winst onder druk zetten en ons groeipotentieel afremmen. Daarom hebben we werk gemaakt van een risico-indekkingsprogramma en de diversificatie van onze inkomsten. Belfius zocht een nieuwe bron van rente-inkomsten bij kmo's en bedrijven. En via de beleggings- en adviesdiensten die we leveren aan dat cliënteel en de particuliere klanten, boorden we bijkomende commissie-inkomsten aan."

In 2021 boekte Belfius een recordwinst van 935 miljoen euro, een toename met 76 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. En het einde van de groei is nog niet in zicht, maakt Vankelecom zich sterk: "Er zijn activiteiten waarin we ons natuurlijke marktpotentieel nog niet behalen: verzekeringen, beleggingsdiensten, bedrijfs- en vermogensbankieren. Er is dus zeker nog potentieel om te groeien, maar het moet een rendabele groei zijn."

Vankelecom leidt bij Belfius een departement dat finance overstijgt. Ook juridische zaken en balans- en liquiditeitsbeheer vallen onder zijn Integrated Corporate Management-afdeling. Er werken zo'n 300 mensen. "Wij beheren het hele corporate huishouden van Belfius", zegt Vankelecom. "Door die complexe materies naar alle medewerkers te vertalen geven we hen houvast over de richting waarin de strategie zich dient te ontwikkelen."

"In het traject dat we met Belfius hebben afgelegd, voel ik me ondernemer", zegt de CFO van Belfius. "Mijn scope als CFO is vrij ruim. Ik kan mensen inspireren en de commerciële activiteiten mee aansturen. It's all about people, zeg ik vaak. Dat passioneert me meer dan enkel het geld beheren."

