"Toen ik tien was, vertelde ik mijn mama al dat ik later in een pak wilde werken en zakenman zou worden", zegt Cas De Schinkel (22) uit Aalter. De student toegepaste economische wetenschappen van de Universiteit Gent werd door de hr-dienstenverlener Adecco Group verkozen tot 'CEO for One Month', een wedstrijd om jongeren warm te maken voor een topfunctie. Hij liep bij Adecco als studentenjob een maand lang in het spoor van Jan Dekeyser, de countrymanager Belux. "De ambitie om het ver te schoppen zit in mij. Het was een uitgemaakte zaak dat ik aan de universiteit een economische richting zou volgen, al bekijk ik alles stap voor stap." CAS DE SCHINKEL. "De eerste dagen was ik overweldigd door de stroom aan informatie. Ik heb geen hr-achtergrond ¬ dat aspect komt maar beperkt aan bod in mijn studie. Met mijn financiële achtergrond moest ik dus snel schakelen naar de peoplebusiness. Ik zie nu in dat beide niet los van elkaar staan. Ook in hr - en zeker bij Adecco Group, dat naar een internationale structuur gaat - is het belangrijk een goede balans te vinden tussen het menselijke aspect en de cijfers. Het was fijn dat van dichtbij te kunnen meemaken." DE SCHINKEL. "Ik mocht zelf een project opstarten, onder het toeziend oog van Jan. De bedoeling is Adecco Group nauwer te laten samenwerken met studentenverenigingen, zodat het bedrijf top of mind is bij afgestudeerden en bij wie op zoek gaat naar een studentenjob. Meer kan ik daar nog niet over zeggen, want het project staat nog in zijn kinderschoenen. Ook mocht ik deelnemen aan een belangrijke vergadering op Noord-Europees niveau. De spanning was te snijden, maar zodra die vergadering begint, laat iedereen de stress los." DE SCHINKEL. "Een CEO mag niet in een ivoren toren zitten. De meetings waren heel inspirerende momenten. Iedereen is heel open en de aanwezigen hielden zich ook niet in omdat ik erbij zat. Het kon er fel aan toegaan. Soms zijn er conflicten en discussies. Die horen erbij. Maar het is belangrijk tijdens discussies rationeel te blijven, zonder in de emotionele val te trappen, zeker in de hr-sector. Daar is Jan Dekeyser heel sterk in is. Daarnaast heb ik het belang van prioriteren leren kennen. Op school heb je het druk tijdens de examenperiodes. In een bedrijf zijn er dag in dag uit deadlines. Dan heb je structuur nodig." DE SCHINKEL. "De lange dagen die je achter je computer zit te werken. Op een kalme dag stopt de echte werkdag om 19 uur, maar dan moet je nog vergaderingen of presentaties voorbereiden, e-mails beantwoorden. Ik wist niet wat hard werken is" ( lacht). DE SCHINKEL. "Een klein deel van het geld zet ik op mijn spaarboek. De grote hap ga ik beleggen. Tijdens de pandemie heb ik samen met mijn vrienden de financiële markten bestudeerd. Het bleek een goed moment, want we hebben een mooi rendement gehaald. Op dat elan wil ik voortgaan."