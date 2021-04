Johan Van Biesbroeck zal op de algemene vergadering van 26 mei voorgedragen worden als nieuwe voorzitter van Etex, zo maakte de Belgische bouwmaterialengroep dinsdag bekend.

Van Biesbroeck, die een lange loopbaan bij AB InBev achter de rug heeft en ook bij voetbalclub Anderlecht, zal Jean-Louis de Cartier de Marchienne opvolgen. Die bestuurde Etex sinds 2006 en heeft het maximum aantal termijnen als voorzitter bereikt, klinkt het.

Etex werd het voorbije jaar getroffen door de coronacrisis. De omzet daalde met 3 procent tot 2,616 miljard euro. Het bedrijf verwijst naar de lockdownmaatregelen in verschillende landen waardoor fabrieken tijdelijk gesloten bleven en de vraag daalde.

Daartegenover verbeterde Etex zijn winstgevendheid, met name door kostenbesparingen. De recurrente nettowinst steeg met 15,1 procent tot 215 miljoen euro, een record.

Het bedrijf bouwde zijn schulden grotendeels af -van 331 miljoen tot 15 miljoen-. Het dividend zal worden verhoogd (tot 0,70 euro per aandeel) en er wordt ook verder gekeken naar overnamekansen, klinkt het nog.

