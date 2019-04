De Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways, die gebukt gaat onder loodzware schulden, annuleert voorlopig al haar vluchten.

De beslissing om alle vluchten op te schorten, komt er nadat het bedrijf er niet in slaagde de nodige fondsen te verzamelen.

'Als gevolg daarvan is Jet Airways met onmiddellijke ingang verplicht om al haar binnenlandse en internationale vluchten op te schorten. De laatste vlucht zal vandaag plaatsvinden', aldus het bedrijf uit Mumbai.

Jet Airways werd in 1992 opgericht als eerste private luchtvaartmaatschappij van India. De voorbije jaren kreeg het te maken met felle concurrentie van budgetvliegers als IndiGo en SpiceJet. Jet Airways heeft intussen voor meer dan een miljard dollar schulden. De luchtvaartmaatschappij kan naar verluidt het personeel niet meer uitbetalen en aan andere verplichtingen voldoen. Een consortium onder leiding van de Indiase staatsbank SBI nam vorige maand de controle over, maar was sindsdien tevergeefs op zoek naar een overnemer voor Jet Airways.

Op maandag had Jet Airways slechts 7 vliegtuigen in de lucht op een vloot van 115 toestellen. De maatschappij cancelde sinds eind vorige week al haar internationale vluchten, waardoor wereldwijd duizenden passagiers strandden. Jet Airways vloog tussen 2007 en 2016 op Brussels Airport, maar ruilde Brussel begin 2016 in voor Amsterdam. Woensdag werden alle operaties stilgelegd wegens een gebrek aan geld. Het is niet duidelijk of en wanneer de vluchten zullen kunnen hernemen. De zoektocht naar een overnemer door SBI loopt tot 10 mei.