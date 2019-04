Met Jeroen van Eeghen staat de vijftiende generatie aan het roer van Van Eeghen & Co. Het op een na oudste familiebedrijf van Nederland legde ooit met zijn vloot zelfs de Verenigde Oost-Indische Companie het vuur aan de schenen.

Het familiebedrijf Van Eeghen & Co, met standplaats Amsterdam, zal in 2022 zijn 360ste verjaardag vieren. Het op een na oudste familiebedrijf in Nederland handelt al ruim drie eeuwen in mineralen en gezonde voedingsstoffen. In de stad zijn zelfs twee straten naar de Van Eeghens genoemd en de familie was ooit mede-eigenaar van het Vondelpark, dat ze in 1865 aan de Amsterdammers schonk.

...