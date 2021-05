Andy Jassy neemt op 5 juli het roer in handen bij Amazon. Dat heeft topman Jeff Bezos woensdag aangekondigd tijdens zijn laatste aandeelhoudersvergadering als CEO van het Amerikaanse bedrijf. Bezos had begin februari aangekondigd in het derde kwartaal van dit jaar op te stappen als CEO.

Bezos, de oprichter van de onlinewinkel, blijft voorzitter van de raad van bestuur van Amazon. 'Het is een sentimentele datum voor mij. Het is de datum waarop Amazon officieel opgericht werd als onderneming 27 jaar geleden', aldus Bezos.

Over zijn opvolger gaf Bezos nog mee dat die 'zeer goed bekend is binnen het bedrijf'. 'Hij is nagenoeg even lang bij Amazon als ik. Hij zal een buitengewoon leider zijn en geniet mijn volle vertrouwen', aldus de multimiljardair.

