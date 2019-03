Jef Colruyt (CEO Colruyt): 'Het bedrijf groeit naarmate onze medewerkers groeien'

Fons Van Dyck medewerker Trends

Colruyt is een merk dat niemand onberoerd laat. Een merk met een sterke, ietwat eigenzinnige identiteit en een rijke geschiedenis. In het afgelopen decennium is de retailgroep geëvolueerd van een moeder met dochters naar een familie van bedrijven. En net als de groep is ook haar CEO, Jef Colruyt, net ietsje anders. 'De kern die altijd terugkomt is het geloof in mensen.'

