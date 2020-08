Met de overname van het modemerk CKS en de kindermerken Fred & Ginger en Baker Bridge van de failliete modegroep FNG mikken Bart en Ann Claes van de familiale Claes Retail Group (CRG) op groei in een zwaar gehavende sector.

Na het faillissement van een twintigtal vennootschappen van de modegroep FNG begin augustus, hebben de curatoren een eerste overnamedossier afgerond. Claes Retail Group (CRG), de familieholding boven de Belgische kledingketens JBC en Mayerline, neemt het modemerk CKS en de kindermerken Fred & Ginger en Baker Bridge over. Het was al een tijd bekend dat Bart en Ann Claes, de eigenaars van CRG, interesse hadden in de merken. De kinderkledingketen Fred & Ginger is de bakermat van FNG, het begin van de droom van de drie oprichters Anja Maes, Dieter Penninckx en Manu Bracke.Over de doorstart van de schoenenketen Brantano (meer dan 100 winkels en 900 personeelsleden) is er nog geen nieuws. De Nederlandse familiale schoenenretailer Ziengs, onder andere bekend van Scapino, heeft afgehaakt. De Nederlanders mikten op een snelle doorstart, maar de deal raakte niet rond. "In de onderhandelingen met de curatoren is gebleken dat er geen ruimte was om een levensvatbaar plan voor de herstart uit te werken. Elke dag dat de winkels niet opengaan, is er een te veel", gaf Ziengs aan in een persbericht. Daarmee lijkt de weg open te liggen voor de Duitse schoenenreus Deichmann, ook een familiebedrijf. Deichmann, de Europese marktleider, is in een dertigtal landen actief. De miljardengroep runt meer dan 4000 winkels met bijna 43.000 medewerkers. In België is de Duitse groep sinds 2017 actief met de merken Van Haren en Snipes. Of Deichmann de Brantano-buit binnenhaalt, en wat dat betekent voor de toekomst van de winkels en het personeel, zal nog moeten blijken.De overname van de merken CKS, Fred & Ginger en Baker Bridge door de Claes Retail Groep is klein bier in vergelijking met het Brantano-dossier, maar wel een interessante move voor het Limburgse familiebedrijf van Bart en Ann Claes. CRG is vooral bekend van de JBC- en Mayerline-winkels. Met CKS bouwt het een derde poot uit. De overgenomen merken liggen dicht bij het DNA van de familiale modespeler. In een eerste reactie wijzen broer en zus Claes op de "sterke merkidentiteit" en de "uitgesproken lokale verankering" die ze met deze deal binnenhalen. De familie Claes heeft zich voor de overname laten bijstaan door het adviesbureau Lievens & Co.Details over wat de overname precies inhoudt en wat ze concreet betekent voor het aantal verkooppunten en het personeel, zijn nog niet bekend. "Te gepasten tijde zullen we informeren over de volgende stappen van het proces. We hechten veel belang aan een open en transparante communicatie, en die willen we eerst voeren met alle betrokken medewerkers", stellen Bart en Ann Claes in een persbericht. De JBC-eigenaars willen pas communiceren over hun plannen met CKS, Fred & Cinger en Baker Bridge als ze zeker zijn dat het uitgestippelde plan ook uitvoerbaar is. "Daarvoor moeten we eerst met alle betrokken partijen in gesprek gaan, partijen die door het faillissement hun contract zagen eindigen", stellen Bart en Ann Claes.De ondernemers willen zo snel mogelijk de overgenomen activiteiten opstarten met de medewerkers die willen instappen in het nieuwe project. "Zij hebben de voorbije maanden een emotionele rollercoaster meegemaakt, en omdat mensen voor ons cruciaal zijn, willen wij de komende tijd onze aandacht en energie aan hen geven. Noem ons maar een nieuw samengesteld gezin", stelt Bart Claes. De CEO wijst op het belang van familiale ondernemingen in crisistijden. "We kunnen CKS, Fred & Ginger en Baker Bridge borgen in een familiebedrijf dat altijd de lange termijn voor ogen houdt", duidt Claes.Met de overname van de drie merken ziet de krimpende en verlieslatende Claes Retail Group vooral weer groeipotentieel in een zeer moeilijke markt, die extra klappen kreeg en krijgt door de aanhoudende coronacrisis. CRG draait al verschillende jaren verlies in de snel veranderende retailmarkt. In het boekjaar 2019 daalde de omzet van de groep naar 193 miljoen euro, van 221 miljoen in 2017. De bedrijfskasstroom bedroeg meer dan 9 miljoen euro en het nettoverlies is teruggedrongen van 18 miljoen euro in 2018 naar 6 miljoen dit boekjaar. De familie Claes schaaft, naar eigen zeggen "als een goede huisvader", aan de sanering van de kledinggroep, die dit jaar 45 jaar bestaat. "Het verlies van de afgelopen jaren hebben we op eigen kracht kunnen verwerken, zonder externe steun. De bankfinancieringen situeren zich voornamelijk op het niveau van de vastgoedentiteiten, waardoor we 2019 schuldenvrij konden afsluiten", stelde Bart Claes bij de publicatie van de jaarresultaten 2019.