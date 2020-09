Het Japanse ministerie van Volksgezondheid heeft het reumamedicijn filgotinib goedgekeurd, dat het Belgisch-Nederlandse farmabedrijf Galapagos samen met het Amerikaanse Gilead en het Japanse Eisai onder de naam Jyseleca in Japan op de markt zal brengen. Galapagos en Gilead ontwikkelen samen het medicijn tegen reumatoïde artritis.

Het Bel20-bedrijf met hoofdzetel in Mechelen kondigt het nieuws vrijdagochtend aan samen met Gilead, de Amerikaanse farmareus waarmee Galapagos vorig jaar een miljardendeal sloot. Gilead is de houder van de handelsvergunning van Jyseleca in Japan en is verantwoordelijk voor de productlevering in Japan.

Het Japanse Eisai is verantwoordelijk voor de distributie van het middel in Japan. 'De firma's zullen het geneesmiddel samen commercializeren om het beschikbaar te maken voor artsen en patiënten in Japan', aldus Galapagos.

De goedkeuring in Japan komt er na 'robuste resultaten' van klinische testen, aldus Gilead.

Filgotinib moet dienen voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige reumatoïde artritis, die eerder onvoldoende gereageerd hebben op of intolerant zijn voor de meer klassieke reumageneesmiddelen (DMARDs).

Eind juli nam het farmabedrijf al een belangrijke horde in Europa, toen het Europees Geneesmiddelagentschap (EMA) een positief advies uitsprak over het middel.

Halfweg augustus raakte evenwel bekend dat het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA tegen de verwachting in geen groen licht wilde geven voor de lancering van het reumageneesmiddel. De FDA wil extra gegevens.

Het Bel20-bedrijf met hoofdzetel in Mechelen kondigt het nieuws vrijdagochtend aan samen met Gilead, de Amerikaanse farmareus waarmee Galapagos vorig jaar een miljardendeal sloot. Gilead is de houder van de handelsvergunning van Jyseleca in Japan en is verantwoordelijk voor de productlevering in Japan. Het Japanse Eisai is verantwoordelijk voor de distributie van het middel in Japan. 'De firma's zullen het geneesmiddel samen commercializeren om het beschikbaar te maken voor artsen en patiënten in Japan', aldus Galapagos. De goedkeuring in Japan komt er na 'robuste resultaten' van klinische testen, aldus Gilead. Filgotinib moet dienen voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige reumatoïde artritis, die eerder onvoldoende gereageerd hebben op of intolerant zijn voor de meer klassieke reumageneesmiddelen (DMARDs). Eind juli nam het farmabedrijf al een belangrijke horde in Europa, toen het Europees Geneesmiddelagentschap (EMA) een positief advies uitsprak over het middel. Halfweg augustus raakte evenwel bekend dat het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA tegen de verwachting in geen groen licht wilde geven voor de lancering van het reumageneesmiddel. De FDA wil extra gegevens.