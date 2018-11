Jan Van Hove (hoofdeconoom KBC) over de groeivertraging: 'De onzekerheid begint te wegen'

Na één sterk jaar lijkt de economie alweer af te koelen. Volgens Jan Van Hove, de hoofdeconoom van KBC, is dit maar een dip, maar dreigt wel een echte vertraging. 'Er is meer duidelijkheid nodig over de brexit en de handelsrelaties, maar het is onzeker of die er zal komen.'