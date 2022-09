Een telefoontje van Herman Schueremans zette in 2019 de verkoop van de Sportpaleisgroep in gang. Toen kwam corona, en nu is er de energiecrisis. Jan Van Esbroeck en Jan Vereecke vertellen hoe een zalenexploitant dat alles overleeft.

In de kantoren van Be.at, zoals de Sportpaleisgroep sinds enkele maanden heet, verwijst weinig naar het glamoureuze wereldje waarin het bedrijf actief is. De bureaus zijn misschien kleurloos, maar de werknemers zijn oprecht vriendelijk. Zonder tandpastaglimlach, maar wel to the point behulpzaam. Zou dat een gevolg zijn van de rollercoaster waar het bedrijf de jongste jaren in zat?

...

In de kantoren van Be.at, zoals de Sportpaleisgroep sinds enkele maanden heet, verwijst weinig naar het glamoureuze wereldje waarin het bedrijf actief is. De bureaus zijn misschien kleurloos, maar de werknemers zijn oprecht vriendelijk. Zonder tandpastaglimlach, maar wel to the point behulpzaam. Zou dat een gevolg zijn van de rollercoaster waar het bedrijf de jongste jaren in zat? Geen sector kreeg het in de coronaperiode harder te verduren dan de entertainmentbusiness. Toch stonden Jan Van Esbroeck en Jan Vereecke, de twee CEO's van Be.at, erop hun personeel aan boord te houden zonder loonverlies. Dat kon ook makkelijker omdat ze hun vennootschap voor de zaalexploitatie in 2019 verkocht hadden aan de Amerikaanse gigant Live Nation Entertainment. "We hoefden ons dus geen zorgen te maken over het voortbestaan", zegt Jan Vereecke. "We hebben ons kunnen concentreren op het behoud van onze medewerkers. Live Nation beseft goed dat mensen onze voornaamste asset zijn." JAN VAN ESBROECK. "Deels wel, al wist ik natuurlijk ook niet dat in Oekraïne een oorlog zou beginnen. Er zijn nog nooit zoveel evenementen geweest in onze sector. Er is wellicht een recordaantal tickets verkocht, er is intussen wel een overaanbod. Het aanbod is nog sneller gegroeid dan de vraag. Neem de optredens van Coldplay in het Koning Boudewijnstadion. Daar kwamen deze zomer 200.000 mensen naar kijken. Goed voor hen, maar het betekent ook dat 25 miljoen euro is uitgegeven die de concertgangers elders niet hebben besteed. "Maar er zijn verschillen. Onze theaterinfrastructuur is nooit zo goed bezet geweest. Dat is ook logisch, want dat is een lokale activiteit. Dat is een inhaalbeweging van artiesten die een jaar lang hadden stilgelegen. Dat fenomeen heeft minder gespeeld in onze grote zalen. Die moeten het hebben van internationale artiesten. En die vertrekken pas op tournee als ze zeker zijn dat ze in alle landen hun ding kunnen doen. "Je zag deze zomer ook het aantal festivaldagen exploderen. De mensen waren klaar om weer te consumeren. Alleen is het zoals in een supermarkt: als de rekken te vol liggen, krijg je niet alles verkocht. Ik ga ervan uit dat volgend jaar de vraag en het aanbod vanzelf weer in balans raken, maar er zijn nu wel organisatoren die beteuterd terugkijken op de afgelopen maanden." VAN ESBROECK. "Met onze ticketverkoop zat het wel goed. Het seizoen van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 was het op twee na beste ooit op dat gebied. En dat terwijl we in de winter vanwege covid-19 toch enkele maanden moesten sluiten. We hebben ook een goed zomerseizoen achter de rug in de pop-uparena in Middelkerke. Dat is aarzelend begonnen, maar we zijn sterk geëindigd." JAN VEREECKE. "We zijn in elk geval blij dat we weer aan het werk zijn. De markt van de grote zalen heeft iets meer tijd nodig. We zouden natuurlijk liever hebben dat dat niet zo is, maar goed, daarmee valt te leven. "Met onze Night Of The Proms (NOTP) beleven we ook een druk jaar. Er waren drie shows in mei en twee in de zomer. Voor het najaar staat een tournee met achttien shows op het programma." VEREECKE. "Twintig jaar geleden waren het er inderdaad een keer 23. Dat was uitzonderlijk. Ik ben blij dat we dat succes hebben gekend, maar de markt is veranderd. De manier waarop artiesten hun geld verdienen, is gewijzigd. In 2001 was een Proms-tournee voor Meat Loaf bijvoorbeeld een manier om zijn echtscheiding te betalen. Artiesten haalden toen nog meer inkomsten uit de platenverkoop. Nu moeten ze het meer hebben van hun optredens, en dan is zelf op tournee gaan financieel aantrekkelijker. Het gevolg is dat we voor de artiesten op onze affiche uit een andere vijver moeten vissen. Maar we zijn nog altijd blij dat we dit kunnen doen." VAN ESBROECK. "Dat moet je hun vragen, maar ik denk van wel. Gisteren had ik een meeting met mijn opperhoofden uit Londen, daaruit bleek in geen geval ontevredenheid over de manier waarop we bezig zijn. Live Nation in het algemeen doet het zeer goed. Zeker in de Verenigde Staten, maar ook in Europa." VAN ESBROECK. "Voor de zaaluitbating hebben we in België nauwelijks nog groeimogelijkheden. We zijn nu al een redelijke dominante speler. Er zal links of rechts nog wel een uitbreiding mogelijk zijn, maar we concentreren ons nu vooral op het optimaliseren van onze uitbating. Onze organisatie stroomlijnen en de rentabiliteit hoog houden, wordt onze uitdaging voor de komende jaren. "De hoge energiekosten zijn daarbij natuurlijk een streep door de rekening. Een promotor die twee jaar geleden plande een artiest naar hier te halen, heeft destijds zijn businesscase opgebouwd en kan nu niet zomaar zijn prijzen aanpassen. Wij kunnen in die situatie ook niet zomaar de zaalhuur verhogen. Dat wordt dus een onderhandeling om de lasten eerlijk te verdelen naargelang de sterkte van de schouders. Dat is lastig, maar het is een tijdelijk probleem." VAN ESBROECK. "Niet echt. De grote tournees brengen hun eigen lampen mee. De shows worden in het algemeen wel steeds duurzamer. Onze sector is nu eenmaal een voortrekker in duurzaamheid en groener gedachtegoed. "We kunnen natuurlijk wel de temperatuur in de zaal tot 19 graden beperken. En misschien kunnen we de algemene verlichting een beetje dimmen of een op de twee lampen in de gang uitlaten. Dat zijn pleisters op een houten been, maar ik denk dat we het aan onszelf en aan de maatschappij verplicht zijn om die signalen te geven." VEREECKE. "Ik denk dat we ons soms wel eens afvragen of die compliance-procedures allemaal zo noodzakelijk zijn. Wij zijn nu eenmaal liever bezig met het organiseren van optredens." VAN ESBROECK. "Dat is de prijs van een grote organisatie. Je kunt niet tot een multinational behoren en het bedrijfsmodel van een kmo toepassen. Dat is niet verenigbaar met elkaar. Ik denk dat we erin slagen om een goede middenweg te vinden. En dat hebben we eigenlijk ook te danken aan Live Nation zelf. Ze hebben ons natuurlijk ook overgenomen omdat we het goed deden en niet omdat we in de shit zaten. Hun credo is: als je goed bezig bent, doe dan vooral zo voort. Eigenlijk is de impact op de bedrijfsvoering nauwelijks te merken." VEREECKE. "Absoluut. Er is niet zo veel veranderd op dat gebied." VAN ESBROECK. "Ik denk zelfs dat we nog verantwoordelijker zijn geworden dan vroeger. Mensen zeggen wel eens dat we op het goede moment hebben verkocht. Dat klopt, maar ik voel me meer verantwoordelijk dan ooit nu iemand over onze schouder meekijkt." VEREECKE. "Waren wij vroeger meer lefgozers? Ik weet het niet. Voor de lange termijn van het bedrijf was een overname een heel logische beslissing." VAN ESBROECK. "Twee factoren lieten ons overwegen te verkopen. De eerste was de aanslag tijdens een concert van Ariana Grande in Manchester. Ik dacht toen: als ons zoiets overkomt, kan dat fataal zijn voor de organisatie. De tweede was onze leeftijd. We zaten met een bedrijf met honderd medewerkers, en er zat geen familiale opvolging aan te komen. Dus er moest op termijn iets gebeuren. We waren er nog niet concreet aan toe, maar toen kwam er een telefoontje van Herman Schueremans dat Live Nation op zoek was naar venues in Europa om in te investeren. Zo is die bal beginnen te rollen." VEREECKE. "Een gelukkig toeval en achteraf bekeken net op tijd. Maar tot nader order blijft onze doelstelling dezelfde: onze zalen deskundig exploiteren." VEREECKE. "Daar zijn we nog niet uit." VAN ESBROECK. "We bekijken dat opportunistisch. Tenminste als je even abstractie maakt van Night of the Proms (NOTP), want dat is een merk waar je iets mee moet doen. Maar de rest van de activiteiten bij PSE Belgium worden redelijk ad hoc bepaald. Je ziet dat ook in de cijfers: PSE heeft goede en minder goede jaren. Als je 26 keer Bart Peeters in de Lotto Arena kunt laten spelen, dan heb je een goed jaar." VEREECKE."We zien nog wel wat we daarmee moeten doen. Ik denk het nog meer als ontspanning voelt dan dat het een grote stressfactor is. Ik herinner mij dat ik deze zomer tijdens een repetitie met Natalia dacht: dit doe ik toch nog te graag om mij af te vragen wanneer we hiermee moeten stoppen." VAN ESBROECK. "In de muziekbusiness bezig zijn, was onze jongensdroom, hé." VEREECKE."En zelfs als morgen Night Of The Proms zou stoppen, dan vind ik dat het ons zoveel meer gebracht heeft dan we ooit hadden kunnen dromen. Maar voor alle duidelijkheid: het is nog helemaal geen tijd om te stoppen."