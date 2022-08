Bij de oudste brouwerij van Limburg, Martens uit Bocholt, heeft Jan Martens in alle discretie zijn broer Fons uitgekocht. Jan Martens is voortaan de grootste aandeelhouder en staat alleen aan het roer als CEO.

Fons Martens (62) nam eind juni ontslag als gedelegeerd bestuurder bij de nv Bockhold. Dat is de holding boven de brouwerij, die vooral huismerken maakt voor grote winkelketens. Tegelijk kwam Danny Dresselaerts, tot 2020 de eerste niet-familiale CEO van de onderneming, als onafhankelijk bestuurder aan boord.

Achter de operatie schuilt een stevige aandeelhouderswissel. Fons was samen met zijn broer Jan (57) gedelegeerd bestuurder. Jan was de man van de techniek, Fons de verkoopdirecteur. Jan Martens verwierf via de bestuurderswissel het pakket aandelen van Fons Martens. Vóór de aandelenverschuiving controleerden de broers 87,5 procent van de aandelen. 12,5 procent van de aandelen is in handen van het investeringsfonds Far Eastern Group uit Taiwan. In het Belgisch Staatsblad verscheen nog geen akte over de aandelenverschuiving.

"De aandelenwissel is formeel rond", meldt Luc Van Milders, de voorzitter van de raad van bestuur van Bockhold. "Het kadert in de opvolging van de familiale onderneming. Jan en Fons behoren tot de achtste generatie. De twee zonen van Jan, Bob en Jef, werken in het bedrijf. Ook de dochter van Fons, Charlotte, is actief bij Brouwerij Martens. Maar zij liet vorig najaar weten dat ze voor haar geen rol zag weggelegd in de brouwerij. Fons heeft daarop beslist zijn hele aandelenpakket te verkopen aan Jan. Dat is in de beste omstandigheden verlopen. Fons blijft wel nog actief in de brouwerij, door zijn vele commerciële contacten in de brouwerswereld."

Kruisbestuiving

Bob Martens is verantwoordelijk voor de marketing en de ontwikkeling van nieuwe verkoopkanalen. Hij studeerde economie, deed als student een stage bij Red Bull en sprokkelde ervaring bij de Indiase brouwer Bira. Zijn broer, Jef Martens, een industrieel ingenieur van opleiding, is actief in de productie.

"Bob en Jef zijn bekwame mensen van de nieuwe generatie", zegt een intimus van de onderneming. "Ze kunnen het goed met elkaar vinden. Zij kunnen in de toekomst zeker aan de leiding komen. Het komt wel goed, als ze er de tijd voor krijgen. Daarom is zeker de begeleiding door vader Jan nog nodig."

De nieuwe bestuurder, Danny Dresselaerts, heeft onder meer als taak Bob Martens te begeleiden in het bedrijf. "Danny is aangetrokken voor zijn commerciële ervaring", duidt Luc Van Milders, de voorzitter van de raad van bestuur. "Er is een behoorlijke kruisbestuiving tussen hem met Bob. Jan Martens zal zijn zoon Jef meer opleiden, want ook Jan is veeleer een technische man." Of en wanneer één van de zonen CEO zou worden, is nog niet bepaald. Brouwerij Martens zou wel in familiale handen blijven.

Oudste familiebedrijf

De brouwerij uit 1758 is het oudste familiebedrijf in de provincie Limburg. De brouwerij in Bocholt is de derde grootste van het land, na de twee brouwerijen van de brouwreus AB InBev in Leuven en Jupille. Martens is de tweede grootste brouwer in volume in België, met in Bocholt een productiecapaciteit van 4 miljoen hectoliter. De brouwerij maakt onder meer de gelijknamige pils en het zware blonde bier Sezoens.

Martens is vooral een specialist in de productie van bier voor huismerken. Sinds 1962 maakt Martens pils voor grootwarenhuizen. De discounter Aldi bijvoorbeeld is al decennia een klant van Brouwerij Martens. In Kaulille bij Bocholt staat één van de modernste brouwerijen in West-Europa. Per uur worden 150.000 blikken met bier gevuld. Martens is ook een specialist in de productie van bier in petflessen - een verpakking die de gemiddelde Belg het liefst links laat liggen. Ruim 90 procent van de productie wordt geëxporteerd.

Martens heeft behalve in Bocholt ook een brouwerij in Roemenië. Er werken circa 400 mensen voor de onderneming. Door de focus op huismerken zijn de winstcijfers mager. Vorig jaar haalde de consoliderende holding Bockhold een omzet van 176 miljoen euro en een bedrijfswinst van 2,2 miljoen euro. "Brouwerij Martens is een solide onderneming, maar winkelketens zijn steeds op zoek naar de goedkoopste oplossingen. Daarom willen we voortaan meer focussen op markten met meer toegevoegde waarde", duidt Luc Van Milders. "Die strategische wending komt er onder impuls van Bob. Dat zal niet noodzakelijk gebeuren via de eigen merken. Het kan ook zijn dat we de drankenportefeuille van andere klanten mee ontwikkelen, in functie van een andere prijzenpolitiek."

