Baggeraar Jan De Nul heeft 72 windturbines geïnstalleerd voor het Kriegers Flak offshore-windmolenpark, het grootste van Denemarken. Het windpark heeft een totale productiecapaciteit van 604 MW, voldoende voor de jaarlijkse behoefte van ongeveer 600.000 Deense gezinnen, aldus de groep in een persbericht.

Jan De Nul installeerde de turbines, van elk 8,4 MW, in opdracht van energiemaatschappij Vattenfall Denemarken. Ongeveer 4,5 maanden na de start van de installatie in januari, leveren de baggeraar, windturbinemaker Siemens Gamesa en Vattenfall het windmolenpark op. In totaal staan 72 windmolens van 187 meter hoog in een gebied van 132 vierkante kilometer op 15 tot 40 kilometer voor de Deense oostkust. Ongeveer 170 kilometer aan onderzeese kabels verbinden het offshore-windmolenpark met het Deense elektriciteitsnet. Het park zal eind dit jaar volledig operationeel zijn.