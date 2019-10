Baggeraar Jan De Nul gaat windturbines voor het grootste windpark ter wereld, Dogger Bank Wind Farms, transporteren en installeren. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Dogger Bank ligt op zo'n 130 kilometer voor de kust van Yorkshire. Het park zal jaarlijks genoeg elektriciteit voor 4,5 miljoen Britse gezinnen leveren. Naar verwachting zal het eerste park operationeel zijn in 2023.

De Belgische baggeraar mag de grootste turbines vervoeren en installeren. JanDeNul zet daarvoor de 'Voltaire' in. Dat is een jack-up schip: het is uitgerust met vier palen waarmee het zich boven water kan verheffen om zo voor een stabiele werkomgeving te zorgen. De Voltaire heeft ook een hefkraan met een hefvermogen van meer dan 3.000 ton. Met de palen op maximale waterdiepte en de hoofdkraan opgesteld is de Voltaire even groot als de Eiffeltoren. Het schip wordt in China gebouwd, en moet in 2022 klaar zijn.