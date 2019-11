850.000 Belgen hebben een uitvaartverzekering bij DELA. "Vroeger heerste het idee dat de kinderen mochten opdraaien voor de kosten van de uitvaart. Vandaag willen mensen het beter regelen voor hun nabestaanden", zegt Jack van der Putten, de CEO van DELA België.

In dertig jaar is de Nederlandse uitvaartverzekeraar DELA in België van nul naar 850.000 verzekerden gegroeid. De groep overtuigde 17 procent van de Belgen om zich te verzekeren tegen hun overlijden. Ze bracht 55 begrafenisondernemers onder de DELA-koepel, en nam crematoria, een repatriëringscentrum en verzekeringsportefeuilles over. Ze slaagde daarin door haar marketingafdeling te versterken en niet de fout te maken hetzelfde product als in Nederland aan te bieden. DELA heeft de Belgische markt mee hertekend, maar disruptief is de uitvaartverzekeraar niet gebleken. "We moesten de markt hier maken met een onbekend product", zegt Jack van der Putten (59), de CEO van DELA België. "Onze uithangborden Koen Wauters en Adamo hebben ons daar enorm bij geholpen, maar we communiceren zonder bekende Belgen over de financiële zekerheid en de bijstand die nabestaanden krijgen als ze een uitvaart moeten regelen." Toen hij in 2006 CEO werd, zou Van der Putten DELA België drie jaar leiden. Het zijn dertien jaar geworden. Op 1 januari geeft hij de fakkel door aan Sandra Schellekens, die nu managing director verzekeringen bij DELA is.

...