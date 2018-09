Jack Ma (topman Alibaba) kan belofte niet houden: 'Geen miljoen nieuwe banen in VS door handelsoorlog'

De rijkste man van China had de belofte van één miljoen nieuwe banen in de VS in januari 2017 gemaakt na een ontmoeting met de toen pas verkozen Amerikaanse president Donald Trump.

Door het voor kleinere Amerikaanse bedrijven makkelijker te maken om via de onlineplatforms van Alibaba producten te verkopen in China, zouden er een miljoen banen in de VS bijkomen, zo luidde toen de belofte van Ma. Hoe dat precies verwezenlijkt ging worden, bleef evenwel onduidelijk.

Maar hoe dan ook, zo zegt hij ruim anderhalf jaar later in een interview, die belofte was gebaseerd op twee voorwaarden, met name een vriendschappelijke samenwerking tussen de VS en China en een rationele en objectieve handelsrelatie tussen beide landen.

"De huidige situatie zorgt er voor dat we onze belofte niet kunnen houden", aldus de topman van Alibaba.

"De VS houden van competitie, China is meer gesteld op harmonie, het zijn twee verschillende culturen", zei Ma dinsdag nog tijdens een investeerdersconferentie in Shanghai. Ma, van wie verwacht wordt dat hij volgend jaar plaats maakt als Alibaba-topman, waarschuwde dinsdag dat de oplopende handelsconflicten alle betrokken partijen in de problemen zullen brengen.

Hij voegde eraan toe dat de honderden miljarden dollars aan importheffingen die de VS oplegt aan Chinese producten het land zullen aansporen om elders te exporteren.

"We zouden ons meer moeten richten op Afrika, Zuidoost-Azië en Europa", aldus Ma.