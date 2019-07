Het oog van de telefooncamera wordt almaar scherper en dus specialiseerde Canon zich de voorbije jaren in reflexcamera's. De Japanse groep heeft haar activiteiten ook uitgebreid naar de gezondheids- en de veiligheidssector. Jacco Leurs, de managing director van Canon België en Luxemburg, was getuige van die diversificatie.

Als we door een gewone lens naar Canon kijken, zien we op de voorgrond fototoestellen en printers. Maar volgens Jacco Leurs, de managing director van Canon België en Luxemburg, doet de Japanse groep nog een heleboel andere dingen. Als we door een groothoeklens kijken, zien we op de achtergrond producten en diensten voor bedrijven. Die zijn goed voor drie kwart van de omzet van Canon in België en Luxemburg. De groep haalt dus maar 25 procent van zijn omzet uit de verkoop van fototoestellen en printers aan het grote publiek. Haar b2b-segment telt ook het meeste personeel. Van de 650 mensen die in België en Luxemburg voor Canon werken, is een vijftigtal actief in de b2c. De groep werkt veel samen met grote winkelketens zoals Krëfel, Vanden Borre en MediaMarkt. Van de wereldwijde activiteiten van het Japanse bedrijf is 20 procent op het b2c-segment gericht en 80 procent op bedrijven en industrieën.

...