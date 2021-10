Paul Stoffels (59), wereldwijd hoofd onderzoek en ontwikkeling bij het Amerikaanse gezondheidsconcern Johnson & Johnson (J&J) en de meest invloedrijke Belg in de internationale farmawereld, gaat eind dit jaar met pensioen.

Paul Stoffels leerde het geneesmiddelenvak van de legendarische dr. Paul Janssen bij Janssen Pharmaceutica, een dochterbedrijf van J&J. Hij is fier dat hij Janssens missie heeft kunnen voortzetten: "Onder de leiding van Paul Stoffels heeft Janssen de laatste vijftien jaar meer dan 25 belangrijke nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld, waarvan er zeven zijn toegevoegd aan de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie", zegt Joaquin Duato, de vicevoorzitter van het uitvoerend comité en vanaf volgend jaar de nieuwe CEO van J&J, in een mededeling.

Stoffels speelde ook een bepalende rol in de ontwikkeling van het vaccin van J&J tegen covid-19, waarvan slechts één dosis nodig is.

Mede onder Stoffels' impuls groeide Janssen Pharmaceutica in ons land uit tot een groep met meer dan 5100 medewerkers, verdeeld over zeven locaties, waarvan de belangrijkste in Beerse en Geel gevestigd zijn.

Vluchten uit Afrika

Na zijn studies geneeskunde en tropische geneeskunde trok de in Turnhout geboren Stoffels voor Janssen naar Afrika als stagiair-hiv-onderzoeker. Het typeert de vader van vier dat hij het geld voor zijn huwelijkscadeau schonk aan een plaatselijke revalidatiekliniek voor poliopatiënten, vermeldde Rudi Pauwels, de oprichter van Tibotec en CEO van het Zwitserse Biocartis, eerder in Trends. "Paul is een man met passie en een droom. En hij is een doener. Zoals in de Kempen wordt gezegd: 'doen, er niet te veel over praten'."

Stoffels moest echter na vier jaar in Afrika met zijn gezin vluchten voor de oorlog in Rwanda. Bij Janssen in Beerse werd hij verantwoordelijk voor het hiv-onderzoek. "Ik heb het geluk gehad om jaren met dr. Paul Janssen samen te werken en van hem te leren", zei Stoffels. "Ik ben door hetzelfde virus geïnfecteerd. Doodgewoon het lijden in de wereld naar beneden krijgen, zeker in domeinen waarin ik impact kan hebben, zoals hiv."

Succesvolle aidsremmers

Dat Stoffels na zijn studies bij Janssen Pharmaceutica zou belanden, stond in de sterren geschreven. Zijn vader Lode speelde er een hoofdrol in de chemische productie van geneesmiddelen, en startte er onder meer de chemische fabriek van Janssen in Geel op.

Zes jaar later stapte Stoffels over naar Tibotec, het bedrijf dat Rudi Pauwels in het midden van de jaren negentig had opgericht om producten tegen hiv te ontwikkelen. "Paul heeft een enorme rol gespeeld bij de uitbouw van Tibotec", stelde Pauwels.

Samen richtten ze daarop het diagnosticabedrijf Virco op. Hun grote drijfveer was de ziekte van een door hiv geïnfecteerde vriend, Stoffels' stagemeester. Hij werd de eerste patiënt die met de aidsremmers van Tibotec-Virco is behandeld, met succes. Tibotec-Virco ontwikkelde twee succesvolle aidsremmers: Prezista en Intelence. "Vele duizenden patiënten overleven vandaag dankzij die middelen", zegt Stoffels. "Iets wat ze me nooit afnemen, is een geneesmiddel te hebben gemaakt dat een verschil maakt in de wereld. Dat is om trots op te zijn."

De wegen van de twee vrienden scheidden na de overname van Tibotec-Virco door J&J in 2002. Pauwels trok naar Zwitserland, en Stoffels kwam opnieuw terecht bij Janssen. In 2006 werd hij verantwoordelijk voor O&O in farma voor heel J&J. Meteen nam hij de bedrijfstop mee op een excursie langs Afrikaanse klinieken. "Om hun te laten zien wat het probleem van hiv is", klonk het.

In 2017 werd Stoffels door koning Filip in de adelstand verheven. Hij ontving hij de titel van baron, voor zijn uitzonderlijke diensten voor het land.

