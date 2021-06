'Bouwen zit in alles wat ik doe, of het nu een beeld, een IT-architectuur of een team van mensen is', zegt Isabel van Mele, die sinds 2018 hoofd datamanagement van ING België en Nederland is.

Isabel van Mele (50) weet waarover ze praat, want ze heeft al aardig wat kilometers op de teller. Ze werkte als IT-architect voor Base, IBM en DPG Media, en begeleidde de digitale transformatie van bedrijven. In 2016 stapte ze over naar de bank ING. Sinds 2018 is ze hoofd datamanagement van ING België en Nederland, en geeft ze leiding aan 300 mensen in Brussel, Amsterdam en Boekarest.

ISABEL VAN MELE. "Ik kom uit een eenvoudig gezin met vijf kinderen. Mijn ouders hebben me geleerd de voetjes op de grond te houden, sterk te zijn en te vertrouwen op mijn instincten. Hun boodschap was altijd: neem de kansen die het leven biedt, ga ervoor. Durf te dromen en durf de zaken groots te zien. Dat heeft me gestimuleerd om al heel jong na te denken over wat ik later wilde worden. "Mijn grootvader was beeldhouwer. Mijn moeder en enkele familieleden schilderen. Ik ben zelf heel jong beeldjes beginnen maken. Als zestienjarige trok ik naar de kunstacademie in Eeklo. Kunst inspireert mij en geeft me energie, net als mensen en technologie. De geur van de olieverf, het voelen van de klei, daar kan ik echt van genieten. En je maakt iets. Dat bouwen zit in alles wat ik doe, of het nu een beeld, een IT-architectuur of een team van mensen is." VAN MELE. "Na mijn studie natuurkunde en biomedische ingenieurstechnieken ben ik als onderzoekster gestart aan de KU Leuven. Later kreeg ik de leiding van een Europees onderzoeksproject rond multimedia-telecommunicatie voor mensen met een handicap. Het doel was het leven en het welzijn van die mensen te verbeteren. Ik heb daar vooral geleerd te luisteren naar mensen met specifieke noden, en het belang van een gebruiksvriendelijke interface en de sterke punten van een multidisciplinair en internationaal team ontdekt. Een van de partners in het project was Orange, en zo ben ik bij KPN Orange (het huidige Base, nvdr) terechtgekomen. Daar is mijn honger naar het bouwen van IT-infrastructuur gegroeid." VAN MELE. "IBM werkt een carrièrepad voor zijn mensen uit. Dat heeft mij in staat gesteld een leadershiptraject in de Verenigde Staten te volgen. Daar word je uit je comfortzone gehaald. Als je dat omarmt, kun je daar heel veel uithalen. Ik heb bij IBM ook voor diverse bedrijven gewerkt: Electrabel, Proximus, de kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Ik heb er geleerd hoe belangrijk het is te luisteren naar wat de klant wil. Als IBM een oplossing had die daar niet helemaal mee strookte, durfde ik tegen de stroom in te roeien en de kant van de klant te kiezen. Als je dat niet doet, krijg je nooit een tevreden klant. En een klantenrelatie onderhouden is de basis voor succes." VAN MELE. "O ja, als zaken niet goed lopen, durf ik recht te staan en te zeggen: dit zal niet werken, hoe kunnen we dat omdraaien? Ik benoem expliciet de olifant in de kamer en probeer tot een oplossing te komen. Daardoor weten mensen wat ze aan mij hebben. Dankzij mijn architecturale skills kan ik snel zaken doorgronden en problemen onderkennen. Dat was in het begin wennen voor sommigen, maar nu weet men dat heel erg te appreciëren, omdat we tot iets beters komen." VAN MELE. "Ik heb nooit last gehad van het glazen plafond. Ik ben altijd beoordeeld geweest op mijn kennis en kunde, niet op het feit dat ik een vrouw ben. Dat doe ik als leidinggevende ook. Ik kijk of de mensen de juiste skills en de juiste mindset hebben. Er werken zowel fantastische vrouwen als mannen voor mij." VAN MELE. "Ik heb er bewust voor gekozen het team op drie locaties te houden. We hebben expertise en talenten nodig, en die vind je nooit in België of Nederland alleen. ING had een servicecenter in Boekarest en van daaruit heb ik eigenlijk de dataploeg opgebouwd. Van mij krijgt iedereen dezelfde kansen, ongeacht de locatie waar hij werkt. Mijn team telt meer dan twintig nationaliteiten. Die culturele verschillen zijn een rijkdom. Goed zorgen voor je medewerkers, hen helpen te groeien en hun kansen bieden, dat is volgens mij het belangrijkste om diversiteit en inclusiviteit te realiseren." VAN MELE. "Ik geef vrouwelijke collega's altijd de raad niet bang te zijn om een leidende rol op te nemen. Ze moeten durven doorzetten om hun ambitie waar te maken. Een onderneming kan hen daarbij helpen, bijvoorbeeld door trainingen te organiseren om hen op een leiderschapsrol voor te bereiden." VAN MELE. "Bij IBM had ik intussen een Europese functie. Ik had twee kleine kinderen, en ik wilde niet vier dagen per week in het buitenland zijn. Daarom besloot ik opnieuw een lokale functie in België op te nemen." VAN MELE. "Datamanagement is als het beheer van water. Elke mens heeft, naast zuurstof, water nodig om te overleven. Hetzelfde geldt voor bedrijven: zonder een goed databeheer gaat een onderneming achteruit. Goede data zijn cruciaal voor het nemen van de juiste beslissingen. Een voorbeeld: het gebruik van data leidt tot betere kredietrisicomodellen, waardoor de bank beter kan inschatten welke risico's ze neemt. Op die manier kun je sneller beslissen en kosten reduceren. Data spelen ook een belangrijke rol in het digitaliseren en automatiseren van processen. Dat moet er dan weer toe leiden dat de klant beter bediend wordt. Zo weet het callcenter welke klant belt, als dat vanuit de app gebeurt, waardoor de klant sneller en efficiënter een antwoord krijgt." VAN MELE."Als leider van de tribe moet je goed nadenken over welke boodschap je wilt brengen, en hoe je die brengt. Ik wil dat ieder van mijn 300 medewerkers begrijpt wat we doen en waarom we het doen. Ze moeten inzien hoe ze bijdragen tot het belang van de klant en van de bank. Het is voor mensen veel plezanter werken als ze begrijpen wat de impact van hun werk is. Dat is mijn rol: op een regelmatige basis the bigger picture uitleggen."