Volgens bronnen dicht bij het dossier willen de verkopende aandeelhouders Club Brugge naar de beurs brengen tegen een waardering van 400 à 500 miljoen euro.

Waarde is uiteindelijk wat de gek er voor geeft, maar toch kan een rationele schatting van de waarde van Club Brugge gemaakt worden op basis van de beurswaarde van de Nederlandse voetbalclub Ajax Amsterdam. Ook dat is een dominante club is in een relatief kleine competitie. De beurswaarde van Ajax is op dit ogenblik 290 miljoen euro, fors minder dan wat Club Brugge denkt waard te zijn. Toch speelt Ajax in een grotere competitie, heeft het een veel groter en modern stadion en een sterker economisch hinterland. Dat vertaalt zich ook in de omzet. Ajax puurde vorig seizoen 162 miljoen euro uit het voetbalbedrijf, transferinkomsten niet meegerekend. Bij Club Brugge was dat 71 miljoen euro.Naast de fundamentele omgevingsfactoren bepalen ook de puur financiële prestaties de waarde van een bedrijf. Een realistische beurswaarde van Club Brugge kan worden bepaald door de waardering van Ajax toe te passen op de financiële resultaten van Club Brugge. De beurswaarde van Ajax betekent 14 keer de winst van het seizoen 2019-2020. Omgerekend naar op de nettowinst van 24,5 miljoen euro die Club Brugge in het vorige seizoen boekte, levert dat een beurswaarde van 343 miljoen euro voor Club Brugge op. Andere maatstaven tonen een iets minder rooskleurig beeld. De ondernemingswaarde van Ajax bedraagt 4,3 keer de bedrijfscashflow. Toegepast op de bedrijfscashflow van Club Brugge van 55 miljoen euro in het voorbije seizoen, komen we uit op een ondernemingswaarde van 236 miljoen euro. Het kan nog minder. De beurswaarde van Ajax bedraagt 1,26 keer het eigen vermogen. Toegepast het eigen vermogen van 44 miljoen euro van Club Brugge, levert dat een beurswaarde op van 55 miljoen euro.Als we naar de meest relevante waarderingsregels kijken, zoals de koers-winstverhouding en de verhouding tussen ondernemingswaarde en bedrijfscashflow, dan komen we dus uit op een waardering van 200 à 350 miljoen euro voor Club Brugge, op basis van de resultaten in het seizoen 2019-2020. De waardering van een bedrijf rust echter in grote mate ook op de toekomstverwachtingen. Kan Club Brugge de resultaten van vorig seizoen handhaven of zelfs verbeteren? In dat laatste geval is een hogere waardering mogelijk.Weet wel dat 2019-2020 zowel sportief als financieel een topseizoen was voor de club, met een pak lucratieve inkomsten uit transfers. Zonder die laatste was er van winst geen sprake. Om dat te herhalen, moet de club verzekerd blijven van de inkomsten uit de Champions League en lucratieve uitgaande transfers. En een nieuw stadion moet de recurrente inkomsten verhogen. Een onderliggende redenering om de hoge waardering te verantwoorden, luidt dat het in een kleine competitie als de Belgische relatief gemakkelijk is om een dominante positie te behouden en dus deelname aan de Champions League te verzekeren. Het voetbal blijft echter een bijzonder risicovolle bedrijfsactiviteit, en het nieuwe stadion is er nog lang niet. Met 400 tot 500 miljoen euro wordt Club Brugge dan ook geprijsd tegen perfectie.