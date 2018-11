iPhone-maker Apple tempert verwachtingen

Apple-baas Tim Cook wijst vooral naar de moeilijke omstandigheden in opkomende markten. Verder zorgen wisselkoerseffecten voor een meer bedrukte stemming. Cook verwacht daarvan een negatief effect van circa 2 miljard dollar. Verder sprak hij zijn zorgen uit over de grote vraag naar iPhones en of Apple wel aan die vraag kan voldoen.

Apple lanceerde onlangs een reeks nieuwe producten waaronder nieuwe iPhones, Apple Watches, iPads en Mac-modellen. Apple weet naar eigen zeggen niet zeker of er wel voldoende van die nieuwe apparaten gemaakt kunnen worden om aan de vraag te voldoen. Ook omdat er zo veel apparaten tegelijk gelanceerd zijn.

Apple verwacht in zijn belangrijke eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar, dat eindigt in december, tussen de 89 miljard dollar en 93 miljard dollar aan omzet binnen te harken. Kenners rekenden in doorsnee op 93 miljard dollar. De opbrengsten bij de service-tak van Apple, daartoe behoren iCloud, de App Store en Apple Music, kwamen uit op 10 miljard dollar. Dit betekende een stijging van 17 procent.

In de voorbije maanden van het gebroken boekjaar wist Apple wel duidelijk aan de verwachtingen te voldoen met een omzet van 62,9 miljard dollar, 20 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg met 32 procent tot 14,2 miljard dollar.

Apple verkocht in het vierde kwartaal 46,9 miljoen iPhones, hetgeen vergelijkbaar was met een jaar eerder. Deze gingen gemiddeld voor 793 dollar over de toonbank. De omzetgroei van 16 procent in China stemde Cook in het bijzonder tevreden.

Beleggers lijken toch enigszins geschrokken van de gematigde vooruitzichten. Het aandeel Apple leverde in de zogeheten nabeurshandel behoorlijk in.