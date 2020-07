Een week na de vorige overname lijft het digitaledienstenbedrijf Intracto het Gentse strategische adviesbureau Bake & Company in. Het is de 24ste overname voor de snelgroeiende Intracto Group.

Met de twaalf collega's die bij Bake & Company werken, rondt het personeelsbestand van Intracto Group nu de kaap van 900. De anderhalve miljoen euro omzet van Bake & Company wordt voortaan bij de 120 miljoen van Intracto Group geteld. Die omzet is ongeveer gelijk verdeeld over België en Nederland. Zoals gewoonlijk maakt Intracto Group niet bekend hoeveel het betaalt voor de overname, maar Pieter Janssens legt wel uit dat Klaas Verbeken en Kristof Bossuyt van Bake & Company aandeelhouder worden van de groep. Bake & Company komt bij de Gentse vestiging van het Intracto Group, waar nu al zo'n zestig mensen werken.

"Klaas en Kristof zijn we tegen het lijf gelopen bij een gezamenlijke klant", zegt Pieter Janssens, de CEO van de groep. "Zij zijn echt zwaargewichten in strategisch advies en kregen steeds meer vragen van klanten die vroegen of ze niet alleen de strategie wilden helpen uittekenen, maar ook de volledige uitvoering voor hun rekening konden nemen. Dat toont ook dat we op de goede weg zitten met ons project, waarbij we strategie, creatie, content, marketing en technologie samenbrengen in één bedrijf."

Geen netwerkstrategie

De wereld van marketing en advertising is in volle beweging door onder andere veranderende businessmodellen en nieuwe technologie, die onder meer voor meer automatisering zorgt bij marketing- en reclamebureaus. Daarom verenigen heel wat bedrijven zich in netwerken, zodat ze alle digitale diensten kunnen aanbieden waar een klant om vraagt. Het bekendste netwerk in België is dat rond Duval Union. Daarnaast is er onder meer &Koo, met Cronos Group als spil. Lees hier meer de logica achter zulke marketingecosystemen.

Intracto Group kiest voor een andere aanpak. Met gerichte overnames brengt het alle kennis die het denkt nodig te hebben onder in één bedrijf. "Wij trekken volop de kaart van één geïntegreerd bedrijf voor strategie, creatie, contentmarketing en technologie, waarmee we mensen aan de basis samenbrengen", zegt Pieter Janssens. "Een extreme integratie is nodig om goede service te kunnen leveren en te zorgen dat de creatief, de techneut en de marketeer op dezelfde lijn zitten. Het is heel belangrijk dat iedereen in een team dezelfde financiële belangen heeft. In een netwerkstrategie kan het zijn dat iemand meer aandelen heeft in een marketingbedrijf en minder in een technologiebedrijf. Hoe goed hij het ook meent, er kan een conflict ontstaan tussen wat het beste is voor de klant en voor hem als aandeelhouder."

Vorige week nog maakte Intracto Group de overname van het Nederlandse One Shoe bekend. Tot de eerdere overnames behoren onder meer de Nederlandse Drupal-specialist ezCompany, het Gentse Adagio, de Mechelse marketingbureaus Luon en Raak, en Snackbytes, het contentmarketingbedrijf van onder andere Steven Van Belleghem en Peter Hinssen. Intracto Group kan zoveel overnames doen dankzij zijn kapitaalkrachtige investeerder, Waterland, en omdat het zoekt naar rendabele bureaus.

Project in wording

"Wij zitten in de fase dat we in de Benelux bedrijven spotten waarvan we vinden dat ze de juiste kennis hebben om onze strategie uit te voeren", zegt Pieter Janssens. "Langs de voorkant betreden we de markt nog altijd met verschillende merken - de merken opschonen is voor later -, maar we zijn aan de achterkant sterk bezig om er één team van te maken. Over onze acht locaties heen, werkt iedereen met dezelfde tools en werken we aan één cultuur. Pas daarna trekken we daarmee naar de buitenwereld. We zien ons nog altijd als een ondernemersproject in wording."

Zelfs de coronapandemie kan de groei van Intracto Group - minimaal dertig procent per jaar - niet tegenhouden. Er komen nog overnames in de Benelux en het bedrijf steekt ook de tenen in het water in Duitsland. "Op korte termijn daalden de inkomsten door corona, maar dat is normaal", zegt Janssens. "Als winkels gesloten zijn, heeft het ook geen zin te investeren in marketing om bijvoorbeeld mensen naar de winkel te krijgen. Door de crisis werd wel duidelijk dat bedrijven die hun digitale kanalen op orde hadden, stukken sterker uit de crisis komen." De dertiger verwacht daarom dat de nood aan digitale transformatie bij heel wat ondernemingen ervoor zal zorgen dat het zijn groeivooruitzichten uit pre-coronatijden gewoon kan aanhouden.

Pieter Janssens is er als de dood voor dat de overnamestrategie van Intracto over dezelfde kam wordt geschoren als die van de modegroep FNG, die in zwaar weer zit nadat de coronacrisis had blootgelegd dat het bedrijf te veel risico's had genomen en te veel schulden had. "FNG zit in een totaal andere markt dan wij. Bovendien houden wij een aantal indicatoren scherp in de gaten, zoals hoeveel orders we krijgen, de uurtarieven, brutomarge, klantentevredenheid en teamtevredenheid. We hebben ook een sterke investeerder. Ik blijf een Kempenaar. In de markt kan het overkomen alsof we te snel groeien, maar intern vinden wij dat we voorzichtig maar ambitieus handelen."

Met de twaalf collega's die bij Bake & Company werken, rondt het personeelsbestand van Intracto Group nu de kaap van 900. De anderhalve miljoen euro omzet van Bake & Company wordt voortaan bij de 120 miljoen van Intracto Group geteld. Die omzet is ongeveer gelijk verdeeld over België en Nederland. Zoals gewoonlijk maakt Intracto Group niet bekend hoeveel het betaalt voor de overname, maar Pieter Janssens legt wel uit dat Klaas Verbeken en Kristof Bossuyt van Bake & Company aandeelhouder worden van de groep. Bake & Company komt bij de Gentse vestiging van het Intracto Group, waar nu al zo'n zestig mensen werken."Klaas en Kristof zijn we tegen het lijf gelopen bij een gezamenlijke klant", zegt Pieter Janssens, de CEO van de groep. "Zij zijn echt zwaargewichten in strategisch advies en kregen steeds meer vragen van klanten die vroegen of ze niet alleen de strategie wilden helpen uittekenen, maar ook de volledige uitvoering voor hun rekening konden nemen. Dat toont ook dat we op de goede weg zitten met ons project, waarbij we strategie, creatie, content, marketing en technologie samenbrengen in één bedrijf."De wereld van marketing en advertising is in volle beweging door onder andere veranderende businessmodellen en nieuwe technologie, die onder meer voor meer automatisering zorgt bij marketing- en reclamebureaus. Daarom verenigen heel wat bedrijven zich in netwerken, zodat ze alle digitale diensten kunnen aanbieden waar een klant om vraagt. Het bekendste netwerk in België is dat rond Duval Union. Daarnaast is er onder meer &Koo, met Cronos Group als spil. Lees hier meer de logica achter zulke marketingecosystemen. Intracto Group kiest voor een andere aanpak. Met gerichte overnames brengt het alle kennis die het denkt nodig te hebben onder in één bedrijf. "Wij trekken volop de kaart van één geïntegreerd bedrijf voor strategie, creatie, contentmarketing en technologie, waarmee we mensen aan de basis samenbrengen", zegt Pieter Janssens. "Een extreme integratie is nodig om goede service te kunnen leveren en te zorgen dat de creatief, de techneut en de marketeer op dezelfde lijn zitten. Het is heel belangrijk dat iedereen in een team dezelfde financiële belangen heeft. In een netwerkstrategie kan het zijn dat iemand meer aandelen heeft in een marketingbedrijf en minder in een technologiebedrijf. Hoe goed hij het ook meent, er kan een conflict ontstaan tussen wat het beste is voor de klant en voor hem als aandeelhouder."Vorige week nog maakte Intracto Group de overname van het Nederlandse One Shoe bekend. Tot de eerdere overnames behoren onder meer de Nederlandse Drupal-specialist ezCompany, het Gentse Adagio, de Mechelse marketingbureaus Luon en Raak, en Snackbytes, het contentmarketingbedrijf van onder andere Steven Van Belleghem en Peter Hinssen. Intracto Group kan zoveel overnames doen dankzij zijn kapitaalkrachtige investeerder, Waterland, en omdat het zoekt naar rendabele bureaus."Wij zitten in de fase dat we in de Benelux bedrijven spotten waarvan we vinden dat ze de juiste kennis hebben om onze strategie uit te voeren", zegt Pieter Janssens. "Langs de voorkant betreden we de markt nog altijd met verschillende merken - de merken opschonen is voor later -, maar we zijn aan de achterkant sterk bezig om er één team van te maken. Over onze acht locaties heen, werkt iedereen met dezelfde tools en werken we aan één cultuur. Pas daarna trekken we daarmee naar de buitenwereld. We zien ons nog altijd als een ondernemersproject in wording."Zelfs de coronapandemie kan de groei van Intracto Group - minimaal dertig procent per jaar - niet tegenhouden. Er komen nog overnames in de Benelux en het bedrijf steekt ook de tenen in het water in Duitsland. "Op korte termijn daalden de inkomsten door corona, maar dat is normaal", zegt Janssens. "Als winkels gesloten zijn, heeft het ook geen zin te investeren in marketing om bijvoorbeeld mensen naar de winkel te krijgen. Door de crisis werd wel duidelijk dat bedrijven die hun digitale kanalen op orde hadden, stukken sterker uit de crisis komen." De dertiger verwacht daarom dat de nood aan digitale transformatie bij heel wat ondernemingen ervoor zal zorgen dat het zijn groeivooruitzichten uit pre-coronatijden gewoon kan aanhouden.Pieter Janssens is er als de dood voor dat de overnamestrategie van Intracto over dezelfde kam wordt geschoren als die van de modegroep FNG, die in zwaar weer zit nadat de coronacrisis had blootgelegd dat het bedrijf te veel risico's had genomen en te veel schulden had. "FNG zit in een totaal andere markt dan wij. Bovendien houden wij een aantal indicatoren scherp in de gaten, zoals hoeveel orders we krijgen, de uurtarieven, brutomarge, klantentevredenheid en teamtevredenheid. We hebben ook een sterke investeerder. Ik blijf een Kempenaar. In de markt kan het overkomen alsof we te snel groeien, maar intern vinden wij dat we voorzichtig maar ambitieus handelen."