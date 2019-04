Adagio, dat vijftig werknemers telt, is gespecialiseerd in marketingautomatisering. Met de overname, die vandaag wordt bekendgemaakt, versterkt Intracto die expertise sterk en blijft het fors groeien.

Een maand geleden nam Intracto, een digitaledienstenleverancier uit Herentals, het Nederlandse ezCompany over. EzCompany is een specialist in Drupal, de van oorsprong Belgische software waarop heel wat website draaien. Begin januari lijfde Intracto de Mechelse marketingbureaus Luon en Raak in. De voorbije twee jaar waren er ook al overnames met Snackbytes, het contentmarketingbedrijf van Steven Van Belleghem en Peter Hinssen, Blue Web Solutions en Have A Nice Day. Alle technologie die Intracto inkoopt, moet onderdeel worden om bedrijven - onder meer Akzo Nobel, Michelin, Torfs en Brussels Airport zijn klant ...