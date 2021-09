Een overname in Finland, twee kapitaalverhogingen en een stek in de Bel-20. En dat alles in volle covid-tijden. Bij Aedifica heeft CFO Ingrid Daerden zich niet verveeld.

De ouderenzorg zat vorig jaar volop in de coronastorm. Toch bleef Aedifica, de beursgenoteerde specialist in zorgvastgoed, overeind. Sterker nog: de appetijt van investeerders voor de vastgoedgroep is groter dan ooit. In 2020 haalde Aedifica ruim 700 miljoen euro kapitaal op. En met het oog op de toekomstige groei deed het daar in juni nog eens 286 miljoen euro bovenop."We willen op de Europese zorgvastgoedmarkt een leidinggevende rol spelen", zegt CFO Ingrid Daerden. "Aedifica noteert met een premie van meer dan 75 procent tegenover onze intrinsieke waarde. Onze aandeelhouders geloven nog altijd in onze strategie."

De 47-jarige handelsingenieur is instrumenteel voor die strategie. "Ik zie het als mijn rol om financiering te vinden voor de groeiplannen van Aedifica", vertelt ze. "Om het vertrouwen van de aandeelhouders en de financiers te behouden is een goede rapportering cruciaal. Daarnaast zie ik het als mijn taak om op tijd op de risico's te wijzen."

De groeiambitie van Aedifica is wat Daerden over de streep haalde om over te stappen naar de zorgvastgoedgroep. Jaren geleden had ze tijdens een masterclass bij Vlerick een eindwerk gemaakt over de sector van het zorgvastgoed in de Verenigde Staten. "Toen dacht ik al dat er in Europa ruimte was voor consolidatie in het zorgvastgoed", zegt ze. "Aedifica kiest nadrukkelijk voor dat pad. Intussen zitten we in zeven landen, zijn de lokale teams versterkt en kun je ons gerust een Europese speler noemen."

Bovendien loopt vastgoed als een rode draad door de carrière van Daerden. Ze was bij ING bezig met vastgoedfinanciering en werkte zeven jaar bij de vastgoedinvesteerder Cofinimmo. De uitzondering zijn de twee jaar dat ze CFO van het ICT-bedrijf OTN Systems was. "Dat was een leerrijke tijd", blikt ze terug. "Het had een ontwikkelingsfase met een forse cashdrain achter de rug. Gimv was er aandeelhouder en het was de bedoeling een exit voor te bereiden. Die heeft intussen ook plaatsgevonden."

Maar dat heeft Daerden niet meer actief meegemaakt. Ze kon de lokroep van het vastgoed niet weerstaan en werd in 2018 CFO van Aedifica. "Ik denk dat ik goed pas in bedrijven met een hoge kapitaalbehoefte. Maken dat er financiering is, vind ik boeiend. En met vastgoed zie je letterlijk wat je aan het doen bent. Het gaat niet zomaar om cijfertjes, het is een tastbare sector."

Groeien ondanks corona

Het blijft opvallend dat Aedifica fors kon groeien, terwijl de ouderenzorg midscheeps werd geraakt door de coronapandemie. "Corona heeft aanvankelijk onzekerheid veroorzaakt", zegt Daerden. "Maar we stelden al snel vast dat de behoefte aan zorgvastgoed bleef bestaan. De demografie maakt dat er een groeiend aantal zorgafhankelijke senioren is. In sommige landen is de bezettingsgraad wat gedaald, maar vandaag stijgt die opnieuw."

Het is met andere woorden wachten tot Aedifica een achtste land aanboort. "Als die markt toelaat om een portefeuille van minstens 250 miljoen op te bouwen, zodat je er een lokaal team kunt uitbouwen, zie ik dat wel zitten. Het is niet de bedoeling zomaar overal onze vlag te planten. Onze aandeelhouders verwachten dat als we een nieuwe markt aanboren, dat ook geld opbrengt."

75 procent bedraagt de premie van de aandelenkoers tegenover de intrinsieke waarde van Aedifica.

