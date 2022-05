ING heeft zijn kwartaalwinst ruimschoots zien halveren als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door het conflict heeft het Nederlandse financiële concern 834 miljoen euro opzij gezet voor leningen die mogelijk nooit meer terugbetaald worden.

Onder de streep bleef door die forse ingreep maar 429 miljoen euro aan winst over. In het eerste kwartaal van vorig jaar bedroeg de winst nog iets meer dan 1 miljard euro.

ING greep als gevolg van de oorlog in Oekraïne eerder al in bij zijn Russische tak, waar zo'n driehonderd mensen werken. De bank besloot begin maart geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven. Het concern heeft meer dan 5 miljard euro aan leningen verstrekt aan Russische klanten, wat ongeveer 1 procent is van zijn totale portefeuille.

Afgezien van de impact van het conflict wist ING volgens CEO Steven Van Rijswijk wel goede zaken te doen in de voorbije periode. Met de rente-inkomsten (-2,8 pct) ging het bijvoorbeeld de goede kant op, geeft hij aan. ING profiteert daarbij van de oplopende rente op de financiële markten. De lage rente drukte de voorbije jaren juist flink op het verdienmodel van banken en dat daar nu geleidelijk verandering in komt, is voor hen dus goed nieuws.

De rente-inkomsten vormen het traditionele verdienmodel van de banken door spaargeld 'om te zetten' in leningen met hogere tarieven voor de bank. Maar dit verdienmodel stond de voorbije jaren onder druk door het aanhoudende lage-renteklimaat.

In België was er sprake van 51 miljoen euro winst voor belastingen voor de retailbankactiviteiten (inclusief Luxemburg) tegenover 43 miljoen euro verlies 12 maanden eerder. De totale inkomsten (omzet) daalden wel, van 642 miljoen naar 618 miljoen euro. Hier was er wel sprake van hogere inkomsten uit commissies die de bank aanrekent aan klanten, maar die wogen niet op tegen de de aanhoudende daling van de rente-inkomsten. Voorts was er in België sprake van 1,1 miljard euro aan nieuwe leningen, dankzij de bedrijvenmarkt.

