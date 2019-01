ING zet mes in bonussen medewerkers na witwasschandaal

ING trof vorig jaar een megaschikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie na een witwasschandaal. Als gevolg daarvan zal de bonuspot 'aanzienlijk kleiner' zijn dan voor 2017. Toen verdeelde de bank nog ruim 403 miljoen euro onder zijn medewerkers. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse bank aan Het Financieele Dagblad.

Hoe groot de achteruitgang zal zijn, werd niet gecommuniceerd. De bonussen die dit voorjaar worden uitgekeerd, worden berekend aan de hand van de prestaties van de bank in 2018. De grootste bank van Nederland heeft zijn personeel in een webcast op de hoogte gebracht. Of medewerkers nog op een bonus kunnen rekenen en hoe hoog die is, verschilt volgens de zegsman per persoon, maar bronnen binnen de bank rekenen er op dat 'er voor de meeste mensen bijna niks overblijft'.

Dat er geen bonussen zijn voor het gewone personeel dat niets te maken had met de zaak, terwijl de bestuursleden niets inleveren, noemt Gerard van Hees van de vakbond FNV in een reactie aan het persagentschap ANP 'stuitend'. Volgens hem is de raad van bestuur 'heel sturend' geweest in de zaak.

Van Hees roept ING-voorzitter Hans Wijers daarom op om een deel van zijn beloning aan een goed doel te geven. 'Laat zien dat je je verantwoordelijkheid neemt als voorzitter en stel een symbolische daad. En roep je bestuursleden op om jouw voorbeeld te volgen.'