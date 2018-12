ING-topman Hamers wacht kruisverhoor in Nederlands parlement

Topman Ralph Hamers van de bank ING schuift woensdag aan bij een rondetafelgesprek in de Nederlandse Tweede Kamer over de stand van zaken in de financiële sector. Hij kan rekenen op een stevig kruisverhoor, want veel Kamerleden zijn erg kritisch over onder meer het witwasschandaal bij de bank.