Topman Ralph Hamers van ING wordt de nieuwe man aan het roer bij de Zwitserse bank UBS. ING heeft het aankomende vertrek van de Nederlander bevestigd.

Hamers vertrekt op 30 juni bij de bank en gaat vanaf september aan de slag bij UBS. Eerder woensdagavond bracht de Britse zakenkrant Financial Times het nieuws al naar buiten op basis van ingewijden.

Hamers heeft 29 jaar bij ING gewerkt. Sinds 2013 was hij topman bij de bank. 'De afgelopen zes jaar heeft Hamers ING getransformeerd in een digitale bank', schrijft de bank in een verklaring.

'Ik ben trots op wat ik heb bereikt in de afgelopen zes jaar', aldus Hamers in de verklaring. 'We hebben de reorganisatie afgerond en hebben de Nederlandse overheid volledig afbetaald. Ons klantenbestand is met 20 procent gegroeid. Ik ben ervan overtuigd dat we de stappen hebben genomen om ING voor te bereiden op een digitale en mobiele toekomst.'

Hans Wijers, de voorzitter van de raad van commissarissen van ING, vindt het jammer dat Hamers weggaat. 'We wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe rol. Zijn visie en klantgerichtheid zijn een inspiratie geweest tijdens zijn jaren als topman.'

ING heeft nog geen opvolger voor Hamers benoemd.

Hamers vertrekt op 30 juni bij de bank en gaat vanaf september aan de slag bij UBS. Eerder woensdagavond bracht de Britse zakenkrant Financial Times het nieuws al naar buiten op basis van ingewijden. Hamers heeft 29 jaar bij ING gewerkt. Sinds 2013 was hij topman bij de bank. 'De afgelopen zes jaar heeft Hamers ING getransformeerd in een digitale bank', schrijft de bank in een verklaring. 'Ik ben trots op wat ik heb bereikt in de afgelopen zes jaar', aldus Hamers in de verklaring. 'We hebben de reorganisatie afgerond en hebben de Nederlandse overheid volledig afbetaald. Ons klantenbestand is met 20 procent gegroeid. Ik ben ervan overtuigd dat we de stappen hebben genomen om ING voor te bereiden op een digitale en mobiele toekomst.' Hans Wijers, de voorzitter van de raad van commissarissen van ING, vindt het jammer dat Hamers weggaat. 'We wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe rol. Zijn visie en klantgerichtheid zijn een inspiratie geweest tijdens zijn jaren als topman.'ING heeft nog geen opvolger voor Hamers benoemd.