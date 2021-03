ING sluit meer dan de helft van zijn Nederlandse bankkantoren. Daardoor gaan er 440 banen verloren. De nieuwe reorganisatie komt bovenop ingrepen die het Nederlandse financiële concern vorig jaar al had aangekondigd.

Het aantal eigen bankkantoren neemt met 69 af, waardoor er maar 59 overblijven. Volgens ING was er bij de kantoren die dicht gaan, nog maar weinig toeloop van klanten. Wie toch nog bij de bank langs wil, wordt doorverwezen naar een ING-servicepunt. Van dit soort punten krijgt ING er komende tijd juist meer bij.

Door de ingreep gaan er 240 banen verloren bij de kantorenorganisatie en nog eens 200 bij bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met advies aan klanten. Het uitgangspunt is de medewerkers zoveel mogelijk naar een nieuwe baan te begeleiden. Dat kan zowel binnen als buiten de bank zijn.

ING telt in Nederland ongeveer 15.000 medewerkers.

