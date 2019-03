ING schort samenwerking met omstreden palmoliebedrijf Socfin tijdelijk op

Médor onderzocht enkele maanden de kwestie. Grond van de zaak is het RSPO-label (Roundtable on sustainable palm oil) dat natuurorganisatie WWF in 2004 lanceerde. Met het label engageren palmoliebedrijven zich op vrijwillige basissen om hun product op duurzame wijze te produceren. Vijftien jaar na de invoering heeft binnen Socfin enkel de Indonesische dochter Socfindo dat label.

De voorbije jaren kende ING een lening van 15 miljoen euro toe aan Socfin, en stond de bank het bedrijf bij een obligatie-uitgifte van 80 miljoen euro bij. Hubert Frabri is meerderheidsaandeelhouder en voorzitter van de raad van bestuur. FrabriHubert Frahi werd in oktober in beroep vrijgesproken van fraude en witwassen bij palmolie- en rubberactiviteiten van Socfin in Afrika en Zuidoost-Azië. Een andere Belg, Luc Boedt, is CEO. De Franse miljardair Vincent Bolloré heeft een belang van bijna 38 procent. ING weigerde commentaar aan Médor over de banden met Socfin.

Verschillende ngo's hielden in oktober een protestactie aan het ING-hoofdkwartier in Brussel opdat ING haar eigen duurzaamheidsbeleid zou toepassen. De actie was gericht tegen de financiering van Socfin. Het Belgisch-Luxemburgs palmoliebedrijf zou de oorzaak zijn van verscheidene wantoestanden op hun plantages, luidde het bij de actievoerders.