De hoofdsponsor van het Nederlands elftal gaat niet mee naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar (21 november - 18 december). ING maakt bij dit toernooi geen gebruik van de mogelijkheid om tickets te krijgen voor personeel en klanten. Dat verscheen donderdag in de Nederlandse media.

Als reden geeft ING de mensenrechtensituatie in Qatar op. Ook in België is ING een belangrijke partner. Of de Belgische tak dan naar Qatar gaat, is nog maar de vraag. De bank verklaarde donderdag aan de Mediahuis-kranten 'dat overleg daarover loopt'.

In Nederland krijgt ING navolging. Ook andere belangrijke Oranje-sponsoren, zoals Albert Heijn, KPN, de Nederlandse Loterij en Bitvavo, blijven thuis. Bij grote toernooien krijgen sponsors van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) de mogelijkheid tickets voor wedstrijden van Oranje te bemachtigen. ING laat deze optie voor het komende WK links liggen. 'De mensenrechtensituatie in Qatar is de reden waarom wij bij dit toernooi niets doen', verklaarde een woordvoerder.

De bank gaat daarnaast geen campagne voeren rondom het toernooi, wat betekent dat er geen reclamespotjes te zien zullen zijn. In dat opzicht geeft het bedrijf dit jaar de voorkeur aan het vrouwenvoetbal. 'We richten ons op het EK voor vrouwen in Engeland (6-31 juli)', klinkt het. De naam van ING zal nog wel op het shirt van de Oranje-spelers te zien zijn.

Als reden geeft ING de mensenrechtensituatie in Qatar op. Ook in België is ING een belangrijke partner. Of de Belgische tak dan naar Qatar gaat, is nog maar de vraag. De bank verklaarde donderdag aan de Mediahuis-kranten 'dat overleg daarover loopt'.In Nederland krijgt ING navolging. Ook andere belangrijke Oranje-sponsoren, zoals Albert Heijn, KPN, de Nederlandse Loterij en Bitvavo, blijven thuis. Bij grote toernooien krijgen sponsors van de Nederlandse voetbalbond (KNVB) de mogelijkheid tickets voor wedstrijden van Oranje te bemachtigen. ING laat deze optie voor het komende WK links liggen. 'De mensenrechtensituatie in Qatar is de reden waarom wij bij dit toernooi niets doen', verklaarde een woordvoerder.De bank gaat daarnaast geen campagne voeren rondom het toernooi, wat betekent dat er geen reclamespotjes te zien zullen zijn. In dat opzicht geeft het bedrijf dit jaar de voorkeur aan het vrouwenvoetbal. 'We richten ons op het EK voor vrouwen in Engeland (6-31 juli)', klinkt het. De naam van ING zal nog wel op het shirt van de Oranje-spelers te zien zijn.