ING België realiseerde in 2021 een nettowinst van 708 miljoen euro, bijna vier keer zoveel als in het coronajaar 2020. De bank profiteerde van de gunstige economie, waardoor ze substantieel meer leningen toekende, en van de beleggersappetijt, die resulteerde in meer commissie-inkomsten.

ING haalde vorig jaar 3,1 miljard euro inkomsten in ons land. Dat is een toename met 7 procent, of 200 miljoen euro. "Het is het hoogste cijfer van de laatste vijf jaar", zegt Hans De Munck, de CFO van ING België.

De motor van de inkomstengroei zijn de commissie-inkomsten. Die namen met 23 procent toe, tot 717 miljoen euro. De bank profiteerde daarbij vooral van de grotere beleggingsappetijt van zijn klanten. Het beheerde beleggingsvermogen steeg naar 47,5 miljard euro (+14%), terwijl de spaardeposito's niet aangroeiden. Dat toont de verschuiving van spaargeld naar beleggingsfondsen. Maar ook de tarificatie van de Lion Account, de zichtrekening die in het verleden gratis was, verklaart de toename van de commissie-inkomsten.

De rente-inkomsten bleven, ondanks een afkalvende rentemarge, stabiel op 2,1 miljard euro. De druk op de rentemarge werd gecompenseerd door een forse toename van de kredietverstrekking. "Het economische herstel zorgde ervoor dat ING België vorig jaar 28 procent meer leningen toekende, voor een totaalbedrag van 16,7 miljard euro", legt De Munck uit.

Groei groene leningen

De groei zat vooral bij de woonkredieten (een derde meer dan in 2020) en bij de groene en duurzame leningen aan grote bedrijven (onder meer AB Inbev, Gimv en Proximus). In dat laatste segment spreekt De Munck van een verdrievoudiging van het kredietvolume tot 1,4 miljard euro.

Doordat de bank erin slaagde de operationele kosten te verlagen en 405 miljoen euro minder kredietprovisies nam dan in 2020, steeg de winst voor belastingen tot 948 miljoen euro. Dat is bijna een verviervoudiging in vergelijking met de 269 miljoen euro uit 2020. "De winstgevendheid van de bank zit nu weer op het niveau van 2018, toen van corona nog geen sprake was en er 909 miljoen euro winst voor belastingen was", aldus De Munck.

Ook het nettoresultaat verviervoudigde in 2021, van 180 miljoen tot 708 miljoen euro. Daardoor komt het rendement op eigen vermogen van de bank boven 10 procent uit.

Volgens CEO Peter Adams werpt de nieuwe strategie van eenvoud, simpliciteit en het centraal stellen van de klant zijn eerste vruchten af. ING België wil tegen 2024 weer aan de top staan op het gebied van klantentevredenheid. "Daarom zullen we blijven investeren om ons productaanbod te vereenvoudigen en sneller in te spelen op de digitalisering", aldus Adams.

Lees verder onder de afbeelding

Peter Adams, CEO van ING België. © .

Advies op afstand wordt gesmaakt

Adams wijst erop dat zeven op de tien klanten digitaal bankieren, en dat de app van de bank steeds meer gebruikt wordt. Ook de adviesgesprekken op afstand (vooral videocalls) voor hypothecaire leningen en beleggingen worden naar verluidt gesmaakt door de klanten. Dat soort gesprekken is fors toegenomen, en ze halen hoge tevredenheidsscores.

Ook in Nederland deed ING vorig jaar goede zaken. Er zijn veel gelijkenissen met België. De economische revival zorgde voor een forse toename van de kredietverstrekking en de groeiende appetijt om te beleggen bracht meer commissie-inkomsten mee. In zijn totaliteit verstrekte ING Groep vorig jaar voor 30 miljard euro meer leningen dan in 2020, terwijl de commissie-inkomsten met 17 procent stegen.

De jaarwinst van ING Groep komt uit op 4,77 miljard euro, dat is bijna een verdubbeling tegenover de 2,5 miljard euro van 2020. ING zal zijn aandeelhouders een slotdividend van 0,41 euro bruto per aandeel uitkeren.

Opletten voor inflatie

Opmerkelijk is dat de bank nog 346 miljoen euro extra kredietprovisies aanlegt, terwijl andere banken netto vaak provisies terugnemen. Ook in België steekt ING nog 184 miljoen euro extra in de stroppenpot. Volgens De Munck komt dat bedrag overeen met de reëel afgeschreven kredietverliezen over 2020, waardoor de pot de facto precies even groot is als begin 2021.

In Nederland waarschuwt ING Groep ook voor de oplopende inflatie. Die zou ertoe kunnen leiden dat particulieren in de problemen komen voor de afbetaling van hun woonkrediet. De Munck zegt dat hij die bezorgdheid deelt, maar dat er in België voorlopig geen signalen zijn die daarop wijzen.

