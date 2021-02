ING België boekte vorig jaar een winst voor belastingen van 269 miljoen euro, twee derde minder dan in 2019. Aan de basis van die daling liggen fors hogere kredietprovisies als gevolg van de coronacrisis.

De bank ING België zette vorig jaar 589 miljoen euro provisies opzij voor kredieten die mogelijk niet terugbetaald worden. Dat komt neer op 55 basispunten in verhouding tot de totale kredietportefeuille. ING België zit daarmee op de lijn van KBC Groep, dat vorig jaar 1,1 miljard euro in de stroppenpot stak, goed voor 60 basispunten.De grootste bank van het land, BNP Paribas Fortis, zette maar 230 miljoen euro opzij. In verhouding tot een veel grotere kredietportefeuille komt dat neer op 19 basispunten. De Franse groep BNP Paribas gelooft in een sterke economische heropleving in de tweede jaarhelft, waardoor de schade voor de economie al bij al zou meevallen.Hans De Munck, de CFO van ING België, blijft voorzichtig: "Wij hebben uitstel van betaling verleend aan duizenden gezinnen en bedrijven, voor een onderliggend kredietvolume van bijna 8 miljard euro. Het moratorium op bedrijfskredieten is verlengd tot eind juni. Tot dan is het een beetje koffiedik kijken wie de crisis kan overleven. Wij willen in elk geval onze klanten blijven ondersteunen."Nochtans verminderde de kredietportefeuille van ING België vorig jaar met 3 miljard euro. Dat schrijft De Munck toe aan de lagere vraag van bedrijfsklanten en de economische onzekerheid: "De crisis heeft er zwaar ingehakt bij bedrijven. Ik verwacht dat de gevolgen nog een tijdje zullen blijven." Doordat ING België minder leningen toekende, lagen de rente-inkomsten 5 procent lager. De bank haalt wel meer commissie-inkomsten, vooral uit de verkoop van beleggingsfondsen.De nieuwe CEO van ING België, Peter Adams, beklemtoonde vooral dat 2020 voor de bank een recordjaar was op het gebied van digitaal en afstandsbankieren. De app werd 25 procent meer gebruikt, en de contactloze betalingen verdrievoudigen."Het is de bedoeling om van ING België opnieuw een digitale leider te maken", zegt Adams. "De langverwachte migratie naar de nieuwe digitale platformen is voltooid voor de particulieren. We zulen nu ook onze bedrijfsklanten daarop aansluiten. Nu de instrumenten voorhanden zijn, kunnen we innovatieve functies en praktische toepassingen sneller lanceren in de app. We willen bankieren nog eenvoudiger maken voor onze klanten."Bij de moedermaatschappij ING Groep viel op dat de kredietprovisies in het vierde kwartaal beperkt bleven tot 208 miljoen euro. Dat is meer dan de helft minder dan in het derde kwartaal, toen ING nog 469 miljoen opzijzette, en dan in het vierde kwartaal van 2019, toen het om 428 miljoen euro ging. Dankzij die lagere voorziening kwam de kwartaalwinst van ING op 727 miljoen euro uit, een pak hoger dan analisten hadden verwacht.De klap voor de jaarwinst was er niet minder om. Die klokte af op 2,49 miljard euro, een daling met 48 procent. ING stak vorig jaar 2,7 miljard euro in zijn stroppenpot (goed voor 43 basispunten), maar deed dat vooral in de eerste helft van het jaar. Sindsdien gaan de voorzieningen in dalende lijn. ING-topman Steven van Rijswijk wees erop dat de coronacrisis en de strenge lockdownmaatregelen de vraag naar consumenten- en bedrijfsleningen drukten. De productie van woonkredieten bleef volgens hem op peil. Op jaarbasis kende ING 2,5 miljard minder leningen toe. Klanten spaarden meer, waardoor de spaardeposito's met 41 miljard euro aangroeiden.ING wil zijn aandeelhouders een dividend van 0,12 euro uitbetalen, en houdt zich daarmee aan de beperkingen die de Europese Centrale Bank de banken oplegt. Mocht de ECB haar dividendban in september versoepelen, dan heeft ING de intentie om een bijkomend dividend uit te keren. Het beleid van de bank voorziet in een pay-outratio van 50 procent van de winst.