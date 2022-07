ING, de vierde grootste bank van België, zet opnieuw het mes in haar kantorennet, ditmaal bij de zelfstandige agenten. Hun aantal moet met ruim de helft omlaag, schrijft De Tijd zaterdag.

Het gaat om de derde forse ingreep in het kantorennet sinds 2018. Toen kreeg dochterbank Record Bank, het gewezen zelfstandigennet, haar beslag. Eind vorig jaar kondigde de bank bovendien aan dat het eigen kantorennet ongeveer gehalveerd wordt tot 50.

De Tijd vernam nu dat ING tijdens infosessies meldde dat het aantal zelfstandige agenten tegen midden volgend jaar wordt teruggebracht van 448 naar 200. De agenten baten nu in totaal 311 kantoren uit.

De bank heeft niet bekendgemaakt hoeveel kantoren overblijven. Dat ligt nog ter studie. 'In het beste geval zijn er dat 100 tot 150 van de 311', schat een goedgeplaatste bron. 'ING heeft laten weten dat het gemiddeld aantal klanten per kantoor van 5.000 naar 15.000 moet gaan.' De bank maakte eind 2021 in haar strategisch plan Route 2024 bekend naar in totaal150 tot 250 kantoren te willen gaan. Dat zijn er zowat twee derde minder in tien jaar.

Volgens ING zal de ingreep geen gevolgen hebben voor het aantal banen. In de zelfstan­dige kantoren werken ruim 800 werk­nemers. Wie aan de slag is in een agentschap dat verdwijnt, moet volgens de informatie van de krant kunnen verhuizen naar een andere zelfstandige vestiging.

