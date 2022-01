De inflatie in België is in januari nog verder toegenomen, tot 7,59 procent. Dat is het hoogste niveau sinds augustus 1983, zo maakte het statistiekbureau Statbel vrijdag bekend.

De inflatie - die aangeeft in welke mate de prijzen voor consumenten op een jaar tijd stijgen - is nu exact een jaar onafgebroken aan het toenemen. In januari 2021 bedroeg ze nog 0,26 procent, in december was ze opgelopen tot 5,71 procent.

In vergelijking met een maand eerder, dus december 2021, stegen de consumptieprijzen ook stevig: met 2,2 procent. 'Dit is de grootste maand-op-maandbeweging sinds maart 1951', zegt Statbel, of dus in meer dan zeventig jaar.

Net als de voorbije maanden zijn het ook in januari vooral de hoge energieprijzen die de inflatie stuwen. Zo is aardgas nu ruim 150 procent duurder dan begin 2021, elektriciteit werd 70 procent duurder. Benzine en diesel stegen op een jaar tijd zowat 25 procent in prijs.

De inflatie zonder energieproducten steeg in januari tot 2,85 procent, tegen 2,35 procent in december.

Het voorbije jaar werden onder andere televisieapparatuur (-11,6 procent), software (-8,8 procent), verse zeevruchten (-4,8 procent) en internationale vluchten (-4,5 procent) goedkoper.

