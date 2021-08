De inflatie in de eurozone is in augustus opgelopen tot 3,0 procent, het hoogste niveau sinds het najaar van 2011. Dat bleek dinsdag uit een flashraming van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In juli waren de consumentenprijzen in de eurozone nog met 2,2 procent gestegen op jaarbasis. Analisten rekenden op een versnelling tot 2,7 procent.

De oplopende inflatie is vooral het gevolg van hogere energieprijzen. Energie was in augustus 15,4 procent duurder dan een jaar eerder. Industriële goederen kostten 2,7 procent meer, voeding, alcohol en tabak 2 procent en diensten 1,1 procent, aldus Eurostat.

In België bedroeg de inflatie volgens Eurostat-berekeningen 4,7 procent in augustus, tegen 1,4 procent in juli. Het gaat om een tijdelijke toename, zo zei het Belgische statistiekbureau Statbel eerder deze week, die 'te wijten is aan de verschuiving van de solden vorig jaar van juli naar augustus'. Daardoor lag de inflatie in juli ook al tijdelijk fors lager.

De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatie van 2 procent op de middellange termijn. Ze wil nog geen maatregelen nemen, omdat ze ervan uitgaat dat de inflatieopstoot tijdelijk is.

