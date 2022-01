De inflatie blijft hoge toppen scheren in de eurozone. In december kwam die uit op 5 procent op jaarbasis, zo maakte de Europese statistiekdienst Eurostat vrijdag bekend. Het gaat om een record.

In november was het record - sinds de start van de metingen in 1997 - al aangescherpt tot 4,9 procent. De verdere stijging naar 5 procent gaat in tegen de glazen bol van het analistenheir. De analisten van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg hadden gerekend op een lichte terugval tot 4,8 procent.

De energieprijzen blijven de boeman die het algemene prijsniveau opdrijft. In december stegen de prijs van energie op een jaar tijd met 26 procent.

Euro area #inflation up to 5.0% in December 2021: energy +26.0%, food +3.2%, other goods +2.9%, services +2.4% - flash estimate https://t.co/xdmT6DYmrQ pic.twitter.com/L8ulHUxcI8 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 7, 2022

In november was het record - sinds de start van de metingen in 1997 - al aangescherpt tot 4,9 procent. De verdere stijging naar 5 procent gaat in tegen de glazen bol van het analistenheir. De analisten van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg hadden gerekend op een lichte terugval tot 4,8 procent. De energieprijzen blijven de boeman die het algemene prijsniveau opdrijft. In december stegen de prijs van energie op een jaar tijd met 26 procent.