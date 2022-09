Chemiebedrijf Ineos gaat later dit jaar van start met de opslag van CO2 uit zijn fabriek in Zwijndrecht, op het Nini-boorplatform in de Deense Noordzee. Dat meldt het bedrijf vrijdag. De plannen passen binnen Project Greensand, dat de opslag van 1,5 miljoen ton CO2 tegen 2025 en tot 8 miljoen ton CO2 tegen 2030 mogelijk moet maken, als het proefproject slaagt. In Europa wordt het een allereerste demonstratieproject, aldus Ineos.

Via de haven van Antwerpen zal de CO2 die Ineos in zijn fabriek in Zwijndrecht heeft opgevangen verscheept worden naar het Nini West-olieplatform van het bedrijf, 200 kilometer voor de Deense westkust. Daar zal het als vloeistof worden geïnjecteerd in het voormalige olieveld onder de zeebodem. "Het project zal een pioniersrol spelen in de verfijning van de technologie voor koolstofopslag en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de Deense, Europese en Belgische klimaatdoelstellingen", zegt Roel De Vil, site manager van Ineos Oxide in Zwijndrecht.

Midden september tekenden de bevoegde Vlaamse, Belgische en Deense ministers hierrond al een intentieverklaring. Daarin engageren ze zich om samen te werken op het vlak van 'carbon capture, utilisation and storage (CCUS)'. Deze techniek moet op termijn de CO2-uitstoot in Vlaanderen helpen terugdringen. Vlaanderen heeft met haar industriële clusters in Antwerpen en Gent een groot potentieel voor het afvangen van CO2, maar Vlaanderen heeft zelf weinig mogelijkheden om de CO2 op te slaan in de bodem.

Denemarken beschikt dan weer wél over gasvelden met een groot potentieel voor de opslag van dergelijke CO2, en het Scandinavische land beschikt momenteel over geen afgevangen CO2 dat geschikt is voor opslag in verband met de demonstratiefase van Greensand. Binnen dat project is een consortium van 23 gespecialiseerde bedrijven, onderzoekscentra, instellingen en logistieke partners onder leiding van INEOS en Wintershall Dea, met de ambitie om tegen 2030 uiteindelijk tot 8 miljoen ton CO2 per jaar op te slaan

