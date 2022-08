Vanuit verschillende sectorfederaties in de industrie komen alarmsignalen over de hoog oplopende energieprijzen. Er dreigen jobs verloren te gaan, waarschuwen ze.

Peter Claes, voorzitter van de federatie van industriële grootverbruikers van energie (Febeliec), noemde de situatie eerder deze week in De Tijd al zorgwekkend. Voor sommige fabrieken is het al onhoudbaar, zei hij. Onder meer zinksmelter Nyrstar schroefde zijn productie al terug.

In Gazet Van Antwerpen waarschuwt Yves Verschueren, topman van chemiefederatie Essenscia dat er jobs zullen verdwijnen bij de chemie- en farmabedrijven als er geen structurele oplossing wordt gevonden voor de hoge energieprijzen. Die bedrijven geven in Vlaanderen werk aan zowat 65.000 mensen.

Ook technologiefederatie Agoria zit op die lijn. Hoofd van de studiedienst Frank Vandermarliere legt uit dat de conjunctuurvertraging jobs kan kosten. Maar de hoge energiekosten kunnen het ook onrendabel maken om nog te produceren. Voorlopig blijft dat nog binnen de perken, 'maar veel van onze leden zijn de rekening aan het maken'. Het systeem van tijdelijke werkloosheid kan dan een oplossing bieden, maar op termijn dreigt toch jobverlies, aldus Vandermarliere.

Agoria pleit net als andere federaties voor maatregelen. De federale regering probeert op Europees niveau een prijsplafond voor gas doorgevoerd te krijgen. 'Dat zou zeer veel helpen', aldus Vandermarliere. 'We begrijpen niet waarom gas 300 euro per megawattuur moet kosten. Dat is irreëel.'

Daarnaast stelt de industrie ook een tijdelijke verlaging voor van de prijs voor CO2-uitstootrechten. 'Gezien de uitzonderlijke situatie zou men de prijs kunnen plafoneren, zonder dat het systeem zelf daarbij in vraag wordt gesteld.'

Op Belgisch niveau vindt Agoria dat de regering de prijsstijgingen voor energie zou kunnen afvlakken, zodat de gestegen marktprijzen niet meteen doorgerekend worden. Via de automatische loonindexering komt de factuur immers bij de bedrijven terecht, luidt de redenering

Peter Claes, voorzitter van de federatie van industriële grootverbruikers van energie (Febeliec), noemde de situatie eerder deze week in De Tijd al zorgwekkend. Voor sommige fabrieken is het al onhoudbaar, zei hij. Onder meer zinksmelter Nyrstar schroefde zijn productie al terug. In Gazet Van Antwerpen waarschuwt Yves Verschueren, topman van chemiefederatie Essenscia dat er jobs zullen verdwijnen bij de chemie- en farmabedrijven als er geen structurele oplossing wordt gevonden voor de hoge energieprijzen. Die bedrijven geven in Vlaanderen werk aan zowat 65.000 mensen. Ook technologiefederatie Agoria zit op die lijn. Hoofd van de studiedienst Frank Vandermarliere legt uit dat de conjunctuurvertraging jobs kan kosten. Maar de hoge energiekosten kunnen het ook onrendabel maken om nog te produceren. Voorlopig blijft dat nog binnen de perken, 'maar veel van onze leden zijn de rekening aan het maken'. Het systeem van tijdelijke werkloosheid kan dan een oplossing bieden, maar op termijn dreigt toch jobverlies, aldus Vandermarliere.Agoria pleit net als andere federaties voor maatregelen. De federale regering probeert op Europees niveau een prijsplafond voor gas doorgevoerd te krijgen. 'Dat zou zeer veel helpen', aldus Vandermarliere. 'We begrijpen niet waarom gas 300 euro per megawattuur moet kosten. Dat is irreëel.' Daarnaast stelt de industrie ook een tijdelijke verlaging voor van de prijs voor CO2-uitstootrechten. 'Gezien de uitzonderlijke situatie zou men de prijs kunnen plafoneren, zonder dat het systeem zelf daarbij in vraag wordt gesteld.'Op Belgisch niveau vindt Agoria dat de regering de prijsstijgingen voor energie zou kunnen afvlakken, zodat de gestegen marktprijzen niet meteen doorgerekend worden. Via de automatische loonindexering komt de factuur immers bij de bedrijven terecht, luidt de redenering