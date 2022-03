In beeld: Trends Winter University in Lapland

Van 26 tot 29 maart vindt in Lapland de Trends Winter University plaats, een exclusief evenement waar entrepreneurs en CEO's van snelgroeiende ondernemingen op uitnodiging samenkomen. Een aantal toonaangevende sprekers, zowel met nationale als met internationale faam, nemen er het woord en er is ruimte voor debat op topniveau. We bieden u enkele sfeerbeelden.

© Liselotte van de Sande