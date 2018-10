In beeld: achter de schermen van jachtgewerenmaker Lebeau-Courally

Het Luikse bedrijf Lebeau-Courally bestaat al ruim honderdvijftig jaar en is gespecialiseerd in jachtgeweren in het topsegment. Het levert elk jaar slechts een beperkt aantal exemplaren af. De geweren kosten dan ook evenveel als luxejuwelen.