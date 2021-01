Alsof 2020 nog niet moeilijk genoeg was, moeten de Belgische autoverkopers het dit jaar ook nog eens zonder Autosalon stellen. Het wordt een uitdaging voor de merken, maar ook voor de organisator van het evenement, Febiac, de federatie van de auto-importeurs.

Ook het Autosalon van Brussel is een coronaslachtoffer. De annulatie was een zware beslissing, want het evenement is met zijn 500.000 bezoekers de grootste beurs van het land. Febiac, de organisator van het evenement, kon er tot nu prat op gaan dat het salon standhield, terwijl Parijs, Genève en andere meer prestigieuze beurzen achteruitgaan. De opschorting van de uitgave van 2021 doet daar geen afbreuk aan. "Het salon is niet geannuleerd, maar uitgesteld, puur om gezondheidsredenen", benadrukt Andreas Cremer, de directeur van Febiac. In januari 2022 is er weer een salon.

Het uitstel is een uitdaging. De merken proberen de commerciële dynamiek van de beurs te behouden en de federatie maakt van de gelegenheid gebruik om zich heruit te vinden en "haar afhankelijkheid van het Autosalon te verminderen". De merken proberen deze maand op verschillende manieren een virtuele beurs te creëren. Het doel is het nieuwe jaar goed in te zetten, wat niet overbodig is na de historische krimp met 22 procent van het aantal geregistreerde nieuwe wagens in 2020. "Een merk heeft een goed salon nodig om een goed jaar te hebben", zegt Jean-Marc Ponteville, de woordvoerder van D'Ieteren Auto, dat de merken van de VW-groep importeert en bijna één op de vier nieuwe auto's in België verkoopt. De groep haalt 30 procent van haar omzet in de periode met de salonvoorwaarden, die de hele maand januari duurt. Elk merk afficheert ook dit jaar grotere kortingen, gratis opties of uitgebreide garanties. Sommige merken proberen de ervaring van een Autosalon na te bootsen. Fiat, Abarth en Jeep (FCA) bieden een virtueel bezoek aan een dealer, gefotografeerd in 3D. Wie geïnteresseerd is in een model, kan erop klikken om informatie te krijgen over het model en de condities. Bij veel merken bieden de mogelijkheid om te chatten. "Een verkoper geeft dan informatie, zoals op een stand op de Heizel", zegt Jean-Marc Ponteville. BMW en zijn zustermerk Mini hebben zelfs een speciale ruimte vrijgemaakt in het Belgische hoofdkantoor in Bornem. Ongeveer 2000 vierkante meter wordt ingericht als een beursstand, met modellen zoals de onlangs gelanceerde elektrische iX3 en de grotere iX, en de sportievere M3- en M4-modellen. "Hier maken we elke dag filmpjes voor onze website", zegt Ewoud Van Der Heyden, marketingdirecteur van BMW Group Belux. De minishow van twee uur is op afspraak, via het web, voor een beperkt aantal mensen te volgen, van 18 januari tot 7 februari. "Het doel is de dealers te helpen op een moment dat de mensen normaal naar het Autosalon zouden gaan", vervolgt Van Der Heyden. "We zien al sinds het begin van het jaar dat er grote interesse voor is. Maar dit kan nooit een echt salon vervangen." De andere importeurs zitten op dezelfde lijn. Covid-19 maakt dat ook de bezoeken aan de concessies grotendeels wegvallen, net zoals de toevallige contacten op de beurs. "Het Autosalon is een ontmoetingsplek voor de sector, er worden veel zaken gedaan. Dat is een grote toegevoegde waarde", zegt Jean-Marc Ponteville. Hij weet niet wat januari zal brengen. Natuurlijk zullen de merken geld besparen op stands en verhuur, en iets meer uitgeven aan digitaal, maar zal de verkoop dezelfde zijn? "Denis Gorteman, de CEO van D'Ieteren Auto, had een daling tot 430.000 inschrijvingen in 2020 voorspeld, tegenover 550.000 in 2019. Dat is ook ongeveer gebeurd. We denken dat we in 2021 en 2022 op 450.000 registraties uitkomen." De federatie van autodistributeurs en -herstellers Traxio schat dat het wegvallen van het salon de koopintenties met 17 procent doet terugvallen. Dat is geen goed nieuws voor de sector, maar iets beter nieuws voor de organisator Febiac, want het bevestigt de relevantie van het evenement. Febiac denkt na over de toekomst van het salon en hoe het kan worden aangepast aan de evolutie van de auto. Veel importeurs merken dat de dealers moeite hebben om de connectiviteit van de nieuwe wagens aanschouwelijk uit te leggen. Misschien moet de stands daaraan worden aangepast. "Dit jaar voeren we een communicatiecampagne, om ervoor te zorgen dat het jaar voor onze leden goed begint", zegt Andreas Cremer. Het wordt een algemene campagne over algemene onderwerpen, zoals het uitleggen van het verschil tussen de soorten hybride motoren. Febiac wordt sterk geraakt door de afgelasting van het Autosalon. Het verliest een belangrijke bron van inkomsten: 11 miljoen euro op een totaal van 15 miljoen euro in 2019. Gelukkig heeft de federatie reserves. Op de balans van 2019 staat een positief overgedragen resultaat van bijna 30 miljoen euro, waarvan 15 miljoen euro geldbeleggingen. "De raad van bestuur geeft toestemming om de reserves aan te spreken, om dit jaar het hoofd te bieden", zegt Andreas Cremer. Het management van Febiac maakt van deze crisis ook gebruik om de activiteiten en de organisatie van de federatie te herzien. Cremer, spreekt van een "reset, waarvan het resultaat binnen zes maanden" duidelijk kan worden. Hij deed voorstellen. "We bekijken met onze leden wat er gestopt of verbeterd moet worden." Een verhoging van de bijdragen van de leden komt er niet. "Er is een economische realiteit", zegt Philippe Dehennin, de voorzitter van Febiac. "Iedereen werkt met krappere budgetten. Een van de ideeën is diensten te delen met zusterfederaties, zoals Traxio (autodistributie en -reparatie) en Renta (verhuur).