De wereldwijde economische groei zal dit jaar lager uitvallen dan gedacht, vooral door een minder sterke groei in de Verenigde Staten en China, de twee grootste economieën ter wereld. Dat blijkt uit de recentste prognose van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het IMF verwacht dat de wereldeconomie dit jaar nog met 4,4 procent zal groeien (na +5,9 procent in 2021). In oktober voorspelde de instelling nog een groei van 4,9 procent. In 2023 zou de groei verder vertragen tot 3,8 procent. Dat is wel iets meer dan eerder voorspeld.

De lagere voorspelling voor dit jaar 'is vooral het gevolg van verlagingen voor de Verenigde Staten en China', meldt het IMF. Het schroeft de groeiprognose voor de VS, de grootste economie ter wereld, met liefst 1,2 procentpunt terug tot 4 procent. De Chinese economie zou met 4,8 procent groeien, een verlaging met 0,8 procentpunt tegenover de vorige prognose.

Voor de eurozone voorspelt het IMF een groei van 3,9 procent dit jaar en van 2,5 procent in 2023. In 2020 was er 5,2 procent groei.

We have revised down the global growth projection for 2022 to 4.4%, 0.5 percentage points lower than our October forecast.

More in @GitaGopinath's latest #MFblog. https://t.co/WtC6xWDqsb #WEO — IMF (@IMFNews) January 25, 2022

Uitdagingen

'Het globale herstel staat voor verschillende uitdagingen, nu de coronapandemie haar derde jaar ingaat', stelt het IMF in zijn 'World Economic Outlook'. 'De snelle verspreiding van de omikronvariant heeft in vele landen tot nieuwe reisbeperkingen geleid en tot tekorten op de werkvloer. Daarnaast wegen toeleveringsproblemen op de activiteit en dragen ze bij tot een hogere inflatie, en dat bovenop de druk van een sterke vraag en van hoge voedsel- en energieprijzen', klinkt het.

Het IMF verwacht dan ook dat de inflatie langer dan verwacht hoog zal blijven. Dit jaar zou ze gemiddeld 3,9 procent bedragen in de ontwikkelde economieën en 5,9 procent in de opkomende landen. In 2023 zou de inflatie beginnen te vertragen.

Het IMF schetst een gelijkaardig beeld als de Wereldbank een tweetal weken geleden. Ook zij knipte in de groeivoorspelling voor de wereldeconomie (tot een prognose van 4,1 procent groei in 2022), en verwees ook naar de omikronvariant van het coronavirus en naar de aanhoudend hoge inflatie.

