De Russische economie zal dit jaar minder afzien van de internationale sancties vanwege de oorlog in Oekraïne dan verwacht. Dat meldt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het voegt toe dat de Europese landen meer dan verwacht de gevolgen dragen van de sancties.

Het IMF verwacht dat de Russische economie dit jaar krimpt met 6 procent. Dat cijfer ligt een stuk lager dan de krimp met 8,5 procent die het IMF in april voorspelde.

'De Russische economie zou in het tweede semester minder krimpen dan verwacht, de export van olie en niet-energetische producten houdt beter stand dan verwacht', aldus het IMF in zijn rapport. 'Bovendien toont de binnenlandse vraag een zekere veerkracht vanwege het beperken van de impact van de sancties op de binnenlandse financiële sector en een minder sterke verzwakking van de arbeidsmarkt dan verwacht.'

Het Westen heeft sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne een hele resem sancties opgelegd tegen Rusland met als het doel het land financieel en economisch te isoleren.

Voor 2023 verwacht het IMF wel een grotere impact voor Rusland dan eerder verwacht. Het voorspelt een recessie met 3,5 procent, terwijl in april nog sprake was van een recessie met 2,3 procent.

Het IMF benadrukt ook dat de effecten van de oorlog op de belangrijkste Europese economieën negatiever zijn dan verwacht. Zo werden de vooruitzichten voor de economische groei naar beneden bijgesteld voor Duitsland (-0,9 procentpunt tot 1,2 procent), Frankrijk (-0,6 punten tot 2,3 procent) en Spanje (-0,8 punten tot 4 procent).

De gevolgen zijn groter vanwege 'de stijging van de energieprijzen, de daling van het consumentenvertrouwen en de afname van de activiteit in de fabrieken door de aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen en de stijging van de grondstofprijzen', aldus het IMF.

Een volledige stopzetting van de gasexport uit Rusland zou de groei in de eurozone bovendien aanzienlijk verminderen in 2022 en 2023. De Europese landen zouden dan gedwongen worden tot een rantsoenering van de energie, wat nefast zou zijn voor de grote industriële sectoren.

