Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de wereldwijde economie dit jaar sneller zal groeien dan eerst gedacht. Voor België stelt de instelling zijn prognoses naar beneden bij.

Het IMF gaat nu uit van een herstel van de wereldeconomie met 6 procent dit jaar. In januari was de prognose 5,5 procent. De betere vooruitzichten hebben te maken met de fiscale steunmaatregelen in verschillende landen en de vaccinaties. De instelling waarschuwt wel voor 'grote onzekerheid' rond de voorspellingen.

Het IMF verwacht onder meer veel meer van de Verenigde Staten. Het denkt nu dat de Amerikaanse economie met 6,4 procent zal groeien dit jaar. In januari ging het nog uit van een groei met 5,1 procent. De Amerikaanse vaccinatiecampagne gaat goed vooruit.

Wereldwijd liggen de wegen naar herstel er echter niet overal even goed bij, merkt het IMF op. Wellicht zal een verschil in herstel meer armoede in de armere landen teweegbrengen, omdat zij het lastig krijgen om er weer bovenop te geraken.

Over België is het IMF minder optimistisch dan in oktober, toen het een groei in 2021 vooropstelde van 5,4 procent. Nu denkt het muntfonds eerder aan 4 procent. De voorspellingen van de Nationale Bank (+3,5 %) en de Europese Commissie (4,1 %) zitten daar niet ver af.

Het IMF gaat nu uit van een herstel van de wereldeconomie met 6 procent dit jaar. In januari was de prognose 5,5 procent. De betere vooruitzichten hebben te maken met de fiscale steunmaatregelen in verschillende landen en de vaccinaties. De instelling waarschuwt wel voor 'grote onzekerheid' rond de voorspellingen. Het IMF verwacht onder meer veel meer van de Verenigde Staten. Het denkt nu dat de Amerikaanse economie met 6,4 procent zal groeien dit jaar. In januari ging het nog uit van een groei met 5,1 procent. De Amerikaanse vaccinatiecampagne gaat goed vooruit. Wereldwijd liggen de wegen naar herstel er echter niet overal even goed bij, merkt het IMF op. Wellicht zal een verschil in herstel meer armoede in de armere landen teweegbrengen, omdat zij het lastig krijgen om er weer bovenop te geraken. Over België is het IMF minder optimistisch dan in oktober, toen het een groei in 2021 vooropstelde van 5,4 procent. Nu denkt het muntfonds eerder aan 4 procent. De voorspellingen van de Nationale Bank (+3,5 %) en de Europese Commissie (4,1 %) zitten daar niet ver af.