Het Leuvens onderzoekscentrum imec en farmabedrijf GSK hebben maandag een strategisch partnership ondertekend. Bedoeling is om op lange termijn de mogelijkheden te onderzoeken van nanotechnologie bij de productie van vaccins.

De eerste gesprekken tussen GSK en imec gaan al tien jaar terug. 'Het heeft tijd gekost om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen, en om onze doelen juist af te lijnen', zegt Liesbeth Lagae, wetenschappelijk directeur Life Sciences bij imec. Een jaar geleden is een gezamenlijk onderzoek naar vaccinontwikkeling gestart, maandag werd het dieperliggend partnership voorgesteld.

De twee partners zullen in de komende maanden en jaren onderzoeken hoe nanotechnologie de ontwikkeling en productie van nieuwe vaccins kan versnellen. De technologie, waar imec een wereldspeler in is, kan in de toekomst ook gebruikt worden om productieprocessen te automatiseren, zodat tests met minder manuele handelingen uitgevoerd moeten worden. 'Door het proces efficiënter te ontwikkelen, worden de vaccins zelf ook van betere kwaliteit', zegt Lagae. 'Dat is niet alleen belangrijk voor het productieproces, maar betekent ook een stap vooruit voor de mensen.'

Twintigtal vaccins

Vaccinontwikkeling staat sinds de coronapandemie sterk in de aandacht, maar de samenwerking zal zich niet enkel op het coronavaccin richten. GSK werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een coronavaccin, maar brengt in totaal een twintigtal vaccins op de markt. Het gaat bijvoorbeeld om het griepvaccin of vaccins tegen hepatitis A en B en mazelen, bof en rode hond.

'De mRNA-technologie was een doorbraak in de bestrijding van het coronavirus, maar nieuwe technologieën zullen nodig zijn om volgende gezondheidscrisissen het hoofd te bieden', zegt Jamila Louahed, vice-president R&D bij GSK Vaccines België. 'Dit kan alleen maar door samenwerkingen met andere bedrijven aan te gaan. Geen enkel bedrijf kan dit alleen.'

Staatssecretaris Dermine vindt de samenwerking tussen de twee bedrijven erg belangrijk. 'België is wereldleider op vlak van nanotechnologie, en heeft enorm veel kennis in de gezondheidssector. Door expertise te delen, zullen imec en GSK een revolutie teweegbrengen op het vlak van innovatie in de zorg. Dit is het soort partnership dat we in de toekomst nog meer willen zien.'

Het hoofdkwartier van de vaccinontwikkeling van GSK is gelegen in Waver, in Waals-Brabant.

De eerste gesprekken tussen GSK en imec gaan al tien jaar terug. 'Het heeft tijd gekost om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen, en om onze doelen juist af te lijnen', zegt Liesbeth Lagae, wetenschappelijk directeur Life Sciences bij imec. Een jaar geleden is een gezamenlijk onderzoek naar vaccinontwikkeling gestart, maandag werd het dieperliggend partnership voorgesteld. De twee partners zullen in de komende maanden en jaren onderzoeken hoe nanotechnologie de ontwikkeling en productie van nieuwe vaccins kan versnellen. De technologie, waar imec een wereldspeler in is, kan in de toekomst ook gebruikt worden om productieprocessen te automatiseren, zodat tests met minder manuele handelingen uitgevoerd moeten worden. 'Door het proces efficiënter te ontwikkelen, worden de vaccins zelf ook van betere kwaliteit', zegt Lagae. 'Dat is niet alleen belangrijk voor het productieproces, maar betekent ook een stap vooruit voor de mensen.' Vaccinontwikkeling staat sinds de coronapandemie sterk in de aandacht, maar de samenwerking zal zich niet enkel op het coronavaccin richten. GSK werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een coronavaccin, maar brengt in totaal een twintigtal vaccins op de markt. Het gaat bijvoorbeeld om het griepvaccin of vaccins tegen hepatitis A en B en mazelen, bof en rode hond. 'De mRNA-technologie was een doorbraak in de bestrijding van het coronavirus, maar nieuwe technologieën zullen nodig zijn om volgende gezondheidscrisissen het hoofd te bieden', zegt Jamila Louahed, vice-president R&D bij GSK Vaccines België. 'Dit kan alleen maar door samenwerkingen met andere bedrijven aan te gaan. Geen enkel bedrijf kan dit alleen.' Staatssecretaris Dermine vindt de samenwerking tussen de twee bedrijven erg belangrijk. 'België is wereldleider op vlak van nanotechnologie, en heeft enorm veel kennis in de gezondheidssector. Door expertise te delen, zullen imec en GSK een revolutie teweegbrengen op het vlak van innovatie in de zorg. Dit is het soort partnership dat we in de toekomst nog meer willen zien.'Het hoofdkwartier van de vaccinontwikkeling van GSK is gelegen in Waver, in Waals-Brabant.